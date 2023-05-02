Boran Kuzum Aşk-ı Memnu filminin setinden ilk kareleri paylaştı! Behlül'den pozlar geldi

Bir zamanlar izleyiciyi ekranı başına kitleyen efsane dizi Aşk-ı Memnu'nun hikayesi yeniden karşımıza çıkıyor. Film haline getirilen Aşk-ı Memnu, Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli romanından uyarlanmıştır. Başrollerini Farah Zeynep Abdullah (Bihter) ve Boran Kuzum'un (Behlül) paylaştığı filmden ilk kareler gelmeye başladı.

BEHLÜL'DEN POZLAR GELDİ

Kanal D'de 2008-2010 yılları arasında yayınlanan ve başrollerini Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı 'Aşk-ı Memnu' dizisi, "Bihter" adıyla film oluyor.

Boran Kuzum'un (Behlül), filmin setinde ekip arkadaşlarıyla beraber kameralar karşısına geçerek poz verdi.

Instagram hesabında peş peşe paylaştığı bu pozlarına takipçilerinden beğeni ve yorumlar yağdı.

Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Osman Sonant, Hande Ataizi, Helin Kandemir, Nezaket Erden ve Lorin Menhart'ın kadrosunda bulunduğu "Bihter" filminin Netflix'te yayınlanması planlanıyor.

Hazırlıkları süren filmde Matmazel'i canlandıracak olan oyuncu Ebru Özkan'ın film kadrosundan ayrıldı.

Filmde başrol karakter Bihter'i oyuncu Farah Zeynep Abdullah canlandıracak.

Hazal Kaya'nın canlandırdığı Nihal'i Helin Kandemir canlandıracak.

Adnan karakterine de oyuncu Osman Sonant hayat verecek.

Bihter Ziyagil'in annesi Firdevs Yöreoğlu'nu Hande Ataizi canlandıracak.

Mehmet Binay ve Caner Alper’in yönetmen koltuğuna oturacağı, TAFF Pictures imzalı filmde Beşir rolünü Lorin Merhart üstleniyor.



