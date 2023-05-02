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Boran Kuzum Aşk-ı Memnu filminin setinden ilk kareleri paylaştı! Behlül'den pozlar geldi

02.05.2023 00:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin en çok izlenen dizisi Aşkı Memnu'nun hikayesi film oluyor. Aşk-ı Memnu filminde 'Behlül' karakterine hayat veren Boran Kuzum, setten kareleri takipçileriyle paylaştı.

Boran Kuzum Aşk-ı Memnu filminin setinden ilk kareleri paylaştı! Behlül'den pozlar geldi

Bir zamanlar izleyiciyi ekranı başına kitleyen efsane dizi Aşk-ı Memnu'nun hikayesi yeniden karşımıza çıkıyor. Film haline getirilen Aşk-ı Memnu, Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli romanından uyarlanmıştır. Başrollerini Farah Zeynep Abdullah (Bihter) ve Boran Kuzum'un (Behlül) paylaştığı filmden ilk kareler gelmeye başladı.

BEHLÜL'DEN POZLAR GELDİ

Kanal D'de 2008-2010 yılları arasında yayınlanan ve başrollerini Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı 'Aşk-ı Memnu' dizisi, "Bihter" adıyla film oluyor.

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Boran Kuzum'un (Behlül), filmin setinde ekip arkadaşlarıyla beraber kameralar karşısına geçerek poz verdi.

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Instagram hesabında peş peşe paylaştığı bu pozlarına takipçilerinden beğeni ve yorumlar yağdı.

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Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Osman Sonant, Hande Ataizi, Helin Kandemir, Nezaket Erden ve Lorin Menhart'ın kadrosunda bulunduğu "Bihter" filminin Netflix'te yayınlanması planlanıyor.

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Hazırlıkları süren filmde Matmazel'i canlandıracak olan oyuncu Ebru Özkan'ın film kadrosundan ayrıldı.

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Filmde başrol karakter Bihter'i oyuncu Farah Zeynep Abdullah canlandıracak.

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Hazal Kaya'nın canlandırdığı Nihal'i Helin Kandemir canlandıracak.

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Adnan karakterine de oyuncu Osman Sonant hayat verecek.

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Bihter Ziyagil'in annesi Firdevs Yöreoğlu'nu Hande Ataizi canlandıracak.

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Mehmet Binay ve Caner Alper’in yönetmen koltuğuna oturacağı, TAFF Pictures imzalı filmde Beşir rolünü Lorin Merhart üstleniyor.

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Boran Kuzum Farah Zeynep Abdullah aşkı memnu ele mehmet binay ve caner alper

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