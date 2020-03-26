MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Boran Kuzum'dan Miray Daner'e şaşırtan iltifat!

Boran Kuzum'dan Miray Daner'e şaşırtan iltifat!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2020 12:10 | Son Güncelleme

Kubilay Aka’dan ayrıldıktan sonra adı Vatanım Sensin dizisindeki partneri Boran Kuzum ile aşk iddialarına karışan Miray Daner’den canlı yayın hamlesi geldi. İkilinin sosyal medya üzerinden birbirlerine kalp emojisi ile cevap verdikleri yorumlar sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

Boran Kuzum'dan Miray Daner'e şaşırtan iltifat!

Haklarında çıkan aşk dedikodularını her fırsatta yalanlayan ve sadece arkadaş olduklarını belirten ikili koronavirüs nedeniyle bir süredir evlerinden çıkmıyor. Sosyal medya hesapları üzerinden “evde kal” çağrısında bulunan Boran Kuzum ve Miray Danertakipçileriyle iletişime geçmek için ortak canlı yayın açmayı seçtiler.

Blu TV’de yayınlanacak olan “Saygı” dizisinde rol alması planlanan ünlü isimler Instagram canlı yayını üzerinden birbirleriyle sohbet ettiler ve takipçilerinin sorularını yanıtladılar.

'ŞU GÜZELLİĞE BAK'

Miray Daner’in “Sonunda başardım” sesiyle başlayan yayında ikilinin samimi tavırları takipçilerin dikkatinden kaçmadı. Kuzum’un Daner’e “Güzellik” şeklinde hitap etmesi ise hayranlarını oldukça sevindirdi. Rol aldıkları dizide Hilal ve Leon karakterlerine hayat veren başarılı oyuncuların “HiLeon” adında büyük bir fan kitlesi bulunuyor. İkilinin açtıkları canlı yayın başta hayranları olmak üzere pek çok meraklıyı anında topladı.

Boran Kuzum’un Miray Daner’e “Karantina günlerinde bile güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemişsin. Şu güzelliğe bak” demesi herkesin dikkatini çekti. Kuzum’un iltifatı karşısında gülerek karşılık veren Daner ise; “Bugüne özel süslendim. Yoksa bir haftadır korkunç halde geziniyordum” dedi.

UNUTAMADIKLARI SAHNE AYNI ÇIKTI

Karantina günlerinde evde vakit geçirdiklerini belirten Kuzum ve Daner canlı yayında Vatanım Sensin dizisi sırasında yaşadıkları anıları da paylaştılar. Takipçilerinden gelen “beraber çekerken en çok etkilendiğiniz sahne nedir” sorusuna ikili aynı cevabı verdi. Genç oyuncular canlı yayın sırasında gelen yorumları da okuyarak ellerinden geldiğinde cevaplamaya çalıştı. Daner’in ”yorumlara bakıyoruz ikimizde şu an değil mi?” sorusuna Kuzum’dan “ben sana bakıyorum” cevabı gelince hayranları yayına beğeni göndermeyi artırdı.

Boran Kuzum ve Miray Daner’in ortak canlı yayınından sonra takipçilerinden “flört ediyorlar ama kanıtlayamam”, “birbirlerine çok yakışıyorlar” yorumları geldi.

İkilinin ortak yayını sosyal medya gündemine bomba gibi düşerken takipçiler bol bol Kubilay Aka’nın da kulaklarını çınlattılar. Genç oyuncuların sempatik tavırları ve samimi halleri karantina günlerinde takipçilerini bir parça olsun gülümsetmeyi başardı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yasak dinlemediler, böyle basıldılar Yasak dinlemediler, böyle basıldılar
Kızının doktorunu ağlattı! 'Kahramanımsın'Kızının doktorunu ağlattı! 'Kahramanımsın'
Gelin adayının son hali 'yok artık' dedirtiyorGelin adayının son hali 'yok artık' dedirtiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Boran Kuzum, Miray Daner,

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca: Can kaybı 59'a, vaka sayısı 2 bin 433'e yükseldi

Bakan Koca: Can kaybı 59'a, vaka sayısı 2 bin 433'e yükseldi

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Paylaşımları olay oldu: Düş ateş bırak yakamı

Paylaşımları olay oldu: Düş ateş bırak yakamı

Zafer Mutlu koronavirüsü yendi! 12 günün ardından taburcu edildi

Zafer Mutlu koronavirüsü yendi! 12 günün ardından taburcu edildi

5 günlük raporla taburcu edildi, yolda koronavirüs şüphesiyle yakalandı

5 günlük raporla taburcu edildi, yolda koronavirüs şüphesiyle yakalandı

Trump'tan 'koronavirüs' açıklaması: New York'u zorlu haftalar bekliyor

Trump'tan 'koronavirüs' açıklaması: New York'u zorlu haftalar bekliyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Survivor yarışmacılarına koronavirüs şoku! Acun ilk defa açıkladı

Survivor yarışmacılarına koronavirüs şoku! Acun ilk defa açıkladı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

TV8'den Survivor ve Doğduğun Ev Kaderindir için flaş karar!

TV8'den Survivor ve Doğduğun Ev Kaderindir için flaş karar!

Fatih Altaylı: Görürsem döverim, ağzını burnunu kırarım

Fatih Altaylı: Görürsem döverim, ağzını burnunu kırarım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şeyma Subaşı'dan koronavirüs itirafi! 'Ne kadar ciddi olduğunu fark etmeyen bendim'

Koronavirüs itirafi! 'Ne kadar ciddi olduğunu...'

Kylie Jenner sağlık çalışanları için 1 milyon dolar bağışladı

Kızının doktorunu ağlattı! 'Kahramanımsın'

Ebru Polat seksi dansıyla TikTok'u salladı

Karantinadan sıkıldı TikTok'a girdi! Seksi dans

Ebru Şancı: Eşim Alparslan Öztürk ile katları ayırdık!

Futbolcu eşi evde karantinada! 'Katları ayırdık'

Demet Akalın'ın konserini 359 bin kişi izledi

Mini konserini izleyenlerin sayısı şaşırttı

Doğa Rutkay isyan etti: Edepsiz şakaları görmezden gelemem

İsyan etti: Edepsiz şakaları...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.