Boran Kuzum'dan Miray Daner'e şaşırtan iltifat!

Haklarında çıkan aşk dedikodularını her fırsatta yalanlayan ve sadece arkadaş olduklarını belirten ikili koronavirüs nedeniyle bir süredir evlerinden çıkmıyor. Sosyal medya hesapları üzerinden “evde kal” çağrısında bulunan Boran Kuzum ve Miray Danertakipçileriyle iletişime geçmek için ortak canlı yayın açmayı seçtiler.

Blu TV’de yayınlanacak olan “Saygı” dizisinde rol alması planlanan ünlü isimler Instagram canlı yayını üzerinden birbirleriyle sohbet ettiler ve takipçilerinin sorularını yanıtladılar.

'ŞU GÜZELLİĞE BAK'

Miray Daner’in “Sonunda başardım” sesiyle başlayan yayında ikilinin samimi tavırları takipçilerin dikkatinden kaçmadı. Kuzum’un Daner’e “Güzellik” şeklinde hitap etmesi ise hayranlarını oldukça sevindirdi. Rol aldıkları dizide Hilal ve Leon karakterlerine hayat veren başarılı oyuncuların “HiLeon” adında büyük bir fan kitlesi bulunuyor. İkilinin açtıkları canlı yayın başta hayranları olmak üzere pek çok meraklıyı anında topladı.

Boran Kuzum’un Miray Daner’e “Karantina günlerinde bile güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemişsin. Şu güzelliğe bak” demesi herkesin dikkatini çekti. Kuzum’un iltifatı karşısında gülerek karşılık veren Daner ise; “Bugüne özel süslendim. Yoksa bir haftadır korkunç halde geziniyordum” dedi.