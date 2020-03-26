Boran Kuzum'dan Miray Daner'e şaşırtan iltifat!

Haklarında çıkan aşk dedikodularını her fırsatta yalanlayan ve sadece arkadaş olduklarını belirten ikili koronavirüs nedeniyle bir süredir evlerinden çıkmıyor. Sosyal medya hesapları üzerinden “evde kal” çağrısında bulunan Boran Kuzum ve Miray Danertakipçileriyle iletişime geçmek için ortak canlı yayın açmayı seçtiler.
Blu TV’de yayınlanacak olan “Saygı” dizisinde rol alması planlanan ünlü isimler Instagram canlı yayını üzerinden birbirleriyle sohbet ettiler ve takipçilerinin sorularını yanıtladılar.
Miray Daner’in “Sonunda başardım” sesiyle başlayan yayında ikilinin samimi tavırları takipçilerin dikkatinden kaçmadı. Kuzum’un Daner’e “Güzellik” şeklinde hitap etmesi ise hayranlarını oldukça sevindirdi. Rol aldıkları dizide Hilal ve Leon karakterlerine hayat veren başarılı oyuncuların “HiLeon” adında büyük bir fan kitlesi bulunuyor. İkilinin açtıkları canlı yayın başta hayranları olmak üzere pek çok meraklıyı anında topladı.
Boran Kuzum’un Miray Daner’e “Karantina günlerinde bile güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemişsin. Şu güzelliğe bak” demesi herkesin dikkatini çekti. Kuzum’un iltifatı karşısında gülerek karşılık veren Daner ise; “Bugüne özel süslendim. Yoksa bir haftadır korkunç halde geziniyordum” dedi.
Karantina günlerinde evde vakit geçirdiklerini belirten Kuzum ve Daner canlı yayında Vatanım Sensin dizisi sırasında yaşadıkları anıları da paylaştılar. Takipçilerinden gelen “beraber çekerken en çok etkilendiğiniz sahne nedir” sorusuna ikili aynı cevabı verdi. Genç oyuncular canlı yayın sırasında gelen yorumları da okuyarak ellerinden geldiğinde cevaplamaya çalıştı. Daner’in ”yorumlara bakıyoruz ikimizde şu an değil mi?” sorusuna Kuzum’dan “ben sana bakıyorum” cevabı gelince hayranları yayına beğeni göndermeyi artırdı.
Boran Kuzum ve Miray Daner’in ortak canlı yayınından sonra takipçilerinden “flört ediyorlar ama kanıtlayamam”, “birbirlerine çok yakışıyorlar” yorumları geldi.
İkilinin ortak yayını sosyal medya gündemine bomba gibi düşerken takipçiler bol bol Kubilay Aka’nın da kulaklarını çınlattılar. Genç oyuncuların sempatik tavırları ve samimi halleri karantina günlerinde takipçilerini bir parça olsun gülümsetmeyi başardı.
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