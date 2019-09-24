Borani tarifi, borani nasıl yapılır? (etsiz)

Borani; ıspanak, soğan, sarımsak ve süzme yoğurtla hazırlanan enfes bir mezedir. Yapılışı ise son derece kolaydır. Sarımsak ve soğanla sotelenen ıspanak tarifin sonunda sarımsaklı yoğurtla buluşur. Lezzeti damak çatlatan ıspanak borani nasıl yapılır diyorsanız yazımızı okumaya devam edin...

MALZEMELER

Yarım kilo temizlenmiş ıspanak

Bir yemek kaşığı pirinç

Bir adet soğan

Bir çay bardağı zeytinyağı

2 diş sarımsak

Tuz

Bir su bardağı su

Üzeri için;

Sarımsaklı süzme yoğurt

BORANİ NASIL YAPILIR?

Soğanı küp şeklinde doğrayıp zeytinyağında rengi dönene kadar kavurun.

Soğanların rengi dönünce ince bir şekilde doğradığınız sarımsakları da tencereye ilave edin.

Temizlenmiş ıspanakları da doğrayıp tencereye alın ve üzerine tuzu da ilave edip kavurmaya devam edin.

Son olarak pirinci tencereye alın. Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra boraninin suyunu koyun. Tencerenin kapağını kapatın ve 20 dakika pişmeye bırakın.

Ispanak piştikten sonra servis tabağına alın ve üzerine sarımsaklı yoğurt ekleyip servis yapın. Afiyet olsun.

