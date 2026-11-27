Haşlanmış fasulye, ince doğranmış soğan, sirke, limon ve zeytinyağıyla hazırlanan lokanta usulü piyazı evde de tam kıvamında yapmak mümkün.

LOKANTA USULÜ PİYAZ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

4 kişilik

2 su bardağı haşlanmış kuru fasulye

1 adet orta boy kuru soğan

1 adet domates

1 adet haşlanmış yumurta

Yarım demet maydanoz

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı üzüm veya elma sirkesi

Yarım limonun suyu

Tuz

İsteğe bağlı pul biber ve sumak

PİYAZ NASIL YAPILIR?

Öncelikle kuru fasulyeleri bir gece önceden suya koyarak bekletin. Ertesi gün suyunu süzüp taze suyla yumuşayana kadar haşlayın. Fasulyelerin dağılmamasına dikkat edin. Zaman kazanmak için önceden haşlanmış kuru fasulye de kullanabilirsiniz.

Soğanı piyazlık, yani ince yarım ay şeklinde doğrayın. Acılığını azaltmak için üzerine biraz tuz ve sumak ekleyerek elinizle hafifçe ovun. Domatesi küp küp doğrayın, maydanozu ince ince kıyın.

Haşlanmış ve soğumuş fasulyeleri geniş bir salata kasesine alın. Üzerine soğanı, domatesi ve maydanozu ekleyin.

Ayrı bir kapta zeytinyağı, sirke, limon suyu ve tuzu karıştırarak piyazın sosunu hazırlayın. Sosu fasulyelerin üzerine gezdirin ve malzemeleri ezmeden nazikçe harmanlayın.

Son olarak haşlanmış yumurtayı dilimleyerek piyazın üzerine yerleştirin. Birkaç dakika dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

Piyazın lezzetini artıran püf noktaları

Fasulyeleri fazla haşlamayın: Piyazın güzel görünmesi için fasulyelerin yumuşak ama bütün kalması gerekir.

Soğanı önceden ovun: Tuz ve sumakla ovulan soğan, hem acılığını kaybeder hem de piyaza daha dengeli bir tat verir.

Sosu önceden hazırlayın: Sirke, limon ve zeytinyağını iyice karıştırmak sosun salataya eşit dağılmasını sağlar.

Biraz dinlendirin: Hazırladıktan sonra piyazı 10-15 dakika buzdolabında bekletmek, malzemelerin lezzetlerinin birbirine geçmesine yardımcı olur.

Yumurtayı son aşamada ekleyin: Haşlanmış yumurtayı servis öncesinde yerleştirmek, piyazın daha iştah açıcı görünmesini sağlar.

TAHİNLİ ANTALYA PİYAZI NASIL YAPILIR?

Lokanta usulü klasik piyazın yanı sıra tahinli Antalya piyazı da oldukça sevilen bir alternatiftir. Bu versiyonda haşlanmış kuru fasulye; tahin, limon suyu, sirke, sarımsak ve az miktarda fasulye suyuyla hazırlanan yoğun kıvamlı bir sosla buluşturulur. Üzerine domates, maydanoz ve haşlanmış yumurta eklenerek servis edilir. Özellikle köfte ve ızgara et yemeklerinin yanında doyurucu bir eşlikçi olarak tercih edilir.