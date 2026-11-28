Kahvaltıda farklı lezzetler denemek isteyenler için hem pratik hem de ekonomik iki tarif öne çıkıyor. Evde kalan bayat ekmekleri değerlendirmek isteyenlerin kolayca hazırlayabileceği yumurtalı kaşarlı ekmekler ve peynir topları, yalnızca 20 dakikada sofralardaki yerini alıyor.

20 DAKİKADA 2 PRATİK KAHVALTILIK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Yumurtalı kaşarlı ekmek için:

12 dilim bayat ekmek

6 adet yumurta

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı süt

1 kase rendelenmiş kaşar peyniri

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı tuz

Bir tutam maydanoz

Peynir topları için:

300 gram beyaz peynir

4-5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı çörek otu

Bir tutam dereotu

YUMURTALI KAŞARLI EKMEK NASIL YAPILIR?

İlk olarak bayat ekmekler eşit kalınlıkta dilimlenir. Geniş bir kaseye yumurtalar alınarak güzelce çırpılır. Ardından sıvı yağ, süt, tuz, toz kırmızı biber, ince kıyılmış maydanoz ve rendelenmiş kaşar peynirinin yarısı eklenerek tüm malzemeler karıştırılır.

Dilimlenen ekmekler hazırlanan yumurtalı karışıma iyice batırılır ve pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine aralarında boşluk kalmayacak şekilde dizilir. Kalan kaşar peyniri ekmeklerin üzerine serpiştirilir.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerleri nar gibi kızarana kadar pişirilir. Böylece dışı kızarmış, içi yumuşak ve peynirli lezzetli kahvaltılıklar hazırlanmış olur.

PEYNİR TOPLARI NASIL HAZIRLANIR?

Ekmekler fırında pişerken peynir toplarının hazırlığına geçilir. Beyaz peynir bir karıştırma kabına alınarak çatalla ezilir.

Üzerine zeytinyağı, ince kıyılmış dereotu, çörek otu, pul biber ve kekik ilave edilir. Tüm malzemeler homojen bir kıvam alana kadar karıştırılır.

Hazırlanan peynirli harçtan küçük parçalar alınarak elde yuvarlanır ve ceviz büyüklüğünde toplar oluşturulur.

Peynir topları servis tabağına dizilir. Yanlarına salatalık ve kırmızı biber dilimleri eklenerek sunum tamamlanır.

Fırından çıkan sıcak yumurtalı kaşarlı ekmekler, hazırlanan peynir toplarıyla birlikte servis edilir. Hem göze hem de damağa hitap eden bu ikili, kahvaltı sofralarına pratik ve doyurucu bir alternatif kazandırır.

AFİYET OLSUN!