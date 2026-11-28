İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz beli bağlı ve beli kırık olarak da bilinen Urfa usulü kazan kebabı tarifi…

URFA KAZAN KEBABI (BELİ KIRIK) TARİFİ

Gerekli malzemeler:

4 adet orta boy patlıcan

400 gram orta yağlı dana veya kuzu kıyma

2 adet orta boy domates

2 adet yeşil biber

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı sıcak su

Tuz

Karabiber

Pul biber

İsteğe bağlı kimyon

URFA KAZAN KEBABI NASIL YAPILIR?

Öncelikle patlıcanları yıkayıp sap kısımlarını temizleyin. Patlıcanları tamamen koparmadan, yaklaşık 2-3 santimetre aralıklarla enine kesin. Böylece patlıcanın dilimleri bir arada kalacak ve aralarına kıymalı harç yerleştirilebilecek.

Bir kabın içerisine kıymayı alın. Rendelenmiş veya çok ince doğranmış soğanı, ezilmiş sarımsağı, tuzu, karabiberi, pul biberi ve isteğe bağlı kimyonu ekleyin. Malzemeleri iyice yoğurarak homojen bir harç elde edin.

Hazırladığınız kıymalı harçtan küçük parçalar koparın. Patlıcanların kesik aralarına bu harçtan yerleştirerek bütün patlıcanları doldurun.

Geniş ve derin bir tencerenin tabanına biraz sıvı yağ gezdirin. Hazırladığınız patlıcanları tencereye yan yana dizin. Aralarına doğranmış domates ve yeşil biberleri yerleştirin.

Ayrı bir kasede domates salçası, biber salçası, sıcak su ve kalan sıvı yağı karıştırın. Hazırladığınız sosu patlıcanların üzerine gezdirin. Tencerenin kapağını kapatıp yemeği önce orta ateşte kaynama noktasına getirin, ardından kısık ateşte yaklaşık 40-50 dakika pişirin.

Patlıcanlar yumuşayıp kıymalı harç tamamen piştiğinde yemeği ocaktan alın. Birkaç dakika dinlendirdikten sonra sıcak servis edin.

SERVİS ÖNERİSİ

Urfa kazan kebabı, yanında tereyağlı pirinç pilavı veya bulgur pilavıyla servis edilebilir. Cacık, mevsim salatası ve közlenmiş biber de yemeğin yanına yakışan seçenekler arasındadır. Özellikle sıcak servis edildiğinde patlıcanın yumuşak dokusu ve kıymalı harcın baharatlı lezzetiyle doyurucu bir ana yemek olur.