MALZEMELER

2 adet orta boy patates

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı galeta unu

2 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

3-4 dal ince kıyılmış maydanoz

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı pul biber

Dış kaplaması için:

3 yemek kaşığı galeta unu

Kızartmak için:

Sıvı yağ

PATATES KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

Patateslerin kabuklarını soyup iri parçalar halinde doğrayın. Yumuşayana kadar haşlayın ve suyunu iyice süzün.

Haşlanan patatesleri bir çatal yardımıyla ezin ve soğumaya bırakın. Ardından üzerine yumurta, galeta unu, rendelenmiş kaşar peyniri, ince kıyılmış maydanoz ve baharatları ekleyin.

Tüm malzemeleri iyice karıştırarak şekil verilebilir bir kıvam elde edin. Harç fazla yumuşak olursa kontrollü şekilde biraz daha galeta unu ekleyebilirsiniz.

Hazırladığınız harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzda hafifçe yassılaştırarak köfte şekli verin. Köfteleri galeta ununa buladıktan sonra buzdolabında 15 dakika dinlendirin.

Tavaya sıvı yağ ekleyip orta ateşte ısıtın. Patates köftelerinin her iki yüzünü de altın sarısı renk alana kadar kızartın.

Fazla yağını almak için kağıt havlu serili tabağa çıkardığınız köfteleri sıcak servis edin.

PATATES KÖFTESİNİN ÇITIR OLMASI İÇİN PÜF NOKTASI

Patatesleri haşladıktan sonra suyunu iyice süzmeye ve harcı hazırlamadan önce soğutmaya dikkat edin. Fazla nem, köftelerin kızartma sırasında dağılmasına neden olabilir. Köftelerin dışını galeta unuyla kaplamak ve kızartmadan önce kısa süre buzdolabında dinlendirmek ise daha çıtır bir sonuç elde etmenize yardımcı olur.