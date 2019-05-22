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Borç çorbası tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 22.05.2019 12:20 | Son Güncelleme

Doğu Avrupa mutfağına ait olan borç çorbası, ekşi bir tada sahip son derece besleyici bir çorba türüdür. Dilimize borç olarak geçse de asıl adı borsh çorbasıdır, borş çorbası olarak da karşımıza çıkar. Kökeni Ukrayna'ya ait olan borç çorbasıyla iftarda farklı bir başlangıç yapabilirsiniz. İşte detayları...

Borç çorbası tarifi

Bir Rus mutfağı klasiği olan borç çorbası, özellikle kış aylarında tercih ediliyor. Bölgenin çok soğuk olması, yeşil sebzelerin donmasına neden oluyor. Bu yüzden de kök sebzeler tercih ediliyor. Dayanıklı sebzelerden hazırlanan borç çorbasının malzemeleri, yapıldığı bölgeye göre farklılık gösterebiliyor. Borç çorbasının hikayesinden bahsettiğimize göre şimdi de detaylarına geçelim. İftar sofralarında farklılık yaratmak istiyorsanız bu tarifi deneyebilirsiniz;

Borç çorbası nasıl yapılır?

Borç çorbası malzemeleri:

1,5 litre et suyu
2 su bardağı su
2 adet kuru soğan
2 adet pancar
1 adet patates
1 adet havuç
1/2 adet kereviz
Sarımsak
Domates salçası
1 çay kaşığı limon tuzu
1 çay kaşığı şeker
Tuz
Un

Borç çorbası yapılışı:

Tüm malzemeleri yıkadıktan sonra rendeleyin. Dilerseniz küp şeklinde de doğrayabilirsiniz.
Tencerede soğanlar pembeleşene kadar kavurun. O esnada az bir miktar un ilave edilerek karıştırılmaya devam edilir.
Sonrasında rendelenen tüm malzemeler tencereye koyulur. 10 dakika kavurduktan salça eklenir, sonra et suyu ve su ilave edilir.
Ardından şeker, limon tuzu ve tuz da çorbaya atılır.
20 dakika kaynattıktan sonra dilerseniz krema ekleyebilirsiniz.
Çorba piştikten sonra blender'dan geçirebilirsiniz.

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