Borderlands 3 Nisan 2020'ye kadar Epic Store'a özel olacak!

Şimdi ise 2K Games bu durumu doğruladı. Resmi açıklamaya göre Borderlands 3 PC'de Nisan 2020'ye kadar yalnızca Epic Store'dan satılacak.

Eurogamer'ın haberine göre, gönderilen bir basın bülteninde oyunun Nisan 2020'ye kadar Epic Store üzerinden satılacağı doğrulanıyor. Bu tarihten sonra ise PC platformunun diğer dijital mağazaları oyunu satma hakkına sahip olacak.

1 Mayıs'ta düzenlenecek bir etkinlikle oyunun oynanışının gün yüzüne çıkacağı da söylendi. Bu arada yayınlanan son fragman da aşağıda. Fragmanda Borderlands 3'ün yeni oynanabilir karakterleri ve oyunda karşımıza çıkacak olan düşmanların yanı sıra çeşitli silahlar da görülebiliyor.



