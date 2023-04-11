Börekçileri kıskandıracak çıtır çıtır el açması kol böreği nasıl yapılır? En Hamarat Benim kol böreği tarifi!

Çıtır çıtır dilimlenen, lezzetle sarıp sarmalanmış kol böreği çay saatlerinin yıldızı olabilecek, gün içinde atıştırmalık olarak da tüketebileceğiniz bir hamur işidir. Kol böreğini temel yapılış yöntemini kullanarak, istediğiniz iç harçla hazırlayabilirsiniz. İşte çıtır çıtır kol böreği tarifi ve malzemeleri...

EN HAMARAT BENİM KOL BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Üretim yöntemi nesiller boyu börek ustalarının çırakları eğitmesi ile aktarılmıştır. Adana Kol Böreği Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır. İşte meşhur kol böreği tarifi...

MALZEMELER 5 su bardağı un

2 tatlı kaşığı tuz

Yaklaşık 2,5 su bardağı su

Aralarına sürmek için:

100 gr eritilmiş tereyağı (ya da margarin)

3 yemek kaşığı sıvı yağ

İç malzemesi:

4 adet haşlanmış patates

Yeteri kadar maydanoz

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

Yarım tatlı kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

Çok az zeytinyağı

Susam, çörek otu

TARİF Un, su ve tuzdan yumuşak bir hamur yoğurun.

Yoğrulan hamuru 6 bezeye ayırın ve pasta tabağı büyüklüğünde açın.

Tezgaha koyacağınız yeri tereyağı ve sıvı yağ karışımını sürüp açtığınız bezeyi üzerine koyun.

Diğer bezeleri de pasta tabağı büyüklüğünde açıp her katına bol tereyağı ve sıvı yağ karışımını sürün.

En son konulan bezeyi de yağlayıp 10 dk. bekleyin

. İç malzemesi için haşlamış olduğunuz patatesleri soyup çatal yardımıyla ezin.

İnce doğranmış maydanozu ve diğer malzemeleri katıp karıştırın.

Yağlayıp beklettiğiniz bezeleri teker teker elinizle açın. (Yağlı olduğu için oklava kullanmıyoruz)

Elinizle kenarlarına doğru yavaşça çekin hamuru. Açabildiğiniz kadar ince açmaya çalışın.

Açtığınız hamuru ister “D” şeklinde katlayıp iç malzemesini koyun, ister benim yaptığım gibi iç malzemesini ucuna koyup rulo yapın.

Resimde görüldüğü gibi şekil verip yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. (Şekil verme işlemini tepsinin ortasından başlayarak kendi etrafında sara, sara da yapabilirsiniz)

Üzerine yumurta sarısı ve zeytinyağı karışımını sürüp susam ,çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dk. pişirin. Afiyet olsun.



