YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Börekçileri kıskandıracak çıtır çıtır el açması kol böreği nasıl yapılır? En Hamarat Benim kol böreği tarifi!

Börekçileri kıskandıracak çıtır çıtır el açması kol böreği nasıl yapılır? En Hamarat Benim kol böreği tarifi!

11.04.2023 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kol böreği, Türk mutfağına özgü bir tepsi böreği çeşididir. Peynirli, kıymalı, ıspanaklı, patatesli çeşitleri vardır. En Hamarat Benim programında kol böreğinin yapılmasıyla tarif arayan kullanıcılar kol böreği tarifini araştırıyor. Peki börekçileri kıskandıracak çıtır çıtır el açması kol böreği nasıl yapılır? İşte En Hamarat Benim kol böreği tarifi

Börekçileri kıskandıracak çıtır çıtır el açması kol böreği nasıl yapılır? En Hamarat Benim kol böreği tarifi!
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç kisilik 8
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 40dk
Kalori/Porsiyon 362kal

Çıtır çıtır dilimlenen, lezzetle sarıp sarmalanmış kol böreği çay saatlerinin yıldızı olabilecek, gün içinde atıştırmalık olarak da tüketebileceğiniz bir hamur işidir. Kol böreğini temel yapılış yöntemini kullanarak, istediğiniz iç harçla hazırlayabilirsiniz. İşte çıtır çıtır kol böreği tarifi ve malzemeleri...

EN HAMARAT BENİM KOL BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Üretim yöntemi nesiller boyu börek ustalarının çırakları eğitmesi ile aktarılmıştır. Adana Kol Böreği Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır. İşte meşhur kol böreği tarifi...

MALZEMELER

  • 5 su bardağı un
  • 2 tatlı kaşığı tuz
  • Yaklaşık 2,5 su bardağı su
  • Aralarına sürmek için:
  • 100 gr eritilmiş tereyağı (ya da margarin)
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • İç malzemesi:
  • 4 adet haşlanmış patates
  • Yeteri kadar maydanoz
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
  • Yarım tatlı kaşığı karabiber
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz
  • Üzeri için:
  • 1 adet yumurta sarısı
  • Çok az zeytinyağı
  • Susam, çörek otu

TARİF

  • Un, su ve tuzdan yumuşak bir hamur yoğurun.
  • Yoğrulan hamuru 6 bezeye ayırın ve pasta tabağı büyüklüğünde açın.
  • Tezgaha koyacağınız yeri tereyağı ve sıvı yağ karışımını sürüp açtığınız bezeyi üzerine koyun.
  • Diğer bezeleri de pasta tabağı büyüklüğünde açıp her katına bol tereyağı ve sıvı yağ karışımını sürün.
  • En son konulan bezeyi de yağlayıp 10 dk. bekleyin
  • . İç malzemesi için haşlamış olduğunuz patatesleri soyup çatal yardımıyla ezin.
  • İnce doğranmış maydanozu ve diğer malzemeleri katıp karıştırın.
  • Yağlayıp beklettiğiniz bezeleri teker teker elinizle açın. (Yağlı olduğu için oklava kullanmıyoruz)
  • Elinizle kenarlarına doğru yavaşça çekin hamuru. Açabildiğiniz kadar ince açmaya çalışın.
  • Açtığınız hamuru ister “D” şeklinde katlayıp iç malzemesini koyun, ister benim yaptığım gibi iç malzemesini ucuna koyup rulo yapın.
  • Resimde görüldüğü gibi şekil verip yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. (Şekil verme işlemini tepsinin ortasından başlayarak kendi etrafında sara, sara da yapabilirsiniz)
  • Üzerine yumurta sarısı ve zeytinyağı karışımını sürüp susam ,çörek otu serpin.
  • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dk. pişirin. Afiyet olsun.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bugün ne pişirsem? Ramazan'ın 20. günü iftar menüsüBugün ne pişirsem? Ramazan'ın 20. günü iftar menüsü
Anahtar Kelimeler:
En Hamarat Benim kol böreği kol böreği tarifi tarifi tarif böreği nasıl yapılır

En Çok Okunan Haberler

Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...

Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...

Solmaz Çiros'un son halini görenler "Yazık ettin kendine" dedi

Solmaz Çiros'un son halini görenler "Yazık ettin kendine" dedi

Şoke eden diskalifiye! Acun Ilıcalı çok sinirlendi: "Arkadaşlarınla vedalaşmadan ayrılabilirsin" dedi ve kovdu!

Şoke eden diskalifiye! Acun Ilıcalı çok sinirlendi: "Arkadaşlarınla vedalaşmadan ayrılabilirsin" dedi ve kovdu!

Anında hazırlanan fış fış tatlısı tarifi! İftar sofralarının yıldızı

Anında hazırlanan fış fış tatlısı tarifi! İftar sofralarının yıldızı

Bugün ne pişirsem? Ramazan'ın 20. günü iftar menüsü

Bugün ne pişirsem? Ramazan'ın 20. günü iftar menüsü

Yemeklerinize sağlık katacak, uzun ömürlü Karaca tavaları sizin için seçtik

Yemeklerinize sağlık katacak, uzun ömürlü Karaca tavaları sizin için seçtik

İlginizi Çekebilir

Cinsiyetsiz evlilik içindeydi! “Bir penis fotoğrafı görünce...”

Cinsiyetsiz evlilik içindeydi! “Bir penis fotoğrafı görünce...”

Kıyafeti yüzünden sokak ortasında polisler tarafından durduruldu

Kıyafeti yüzünden sokak ortasında polisler tarafından durduruldu

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Devamlı olarak alkol içen köpek alkolik oldu! Nedeni çok duygusal...

Devamlı olarak alkol içen köpek alkolik oldu! Nedeni çok duygusal...

Resmen 3 metrelik pitonla güreşti! Yerden yere vurdu

Resmen 3 metrelik pitonla güreşti! Yerden yere vurdu

Levi's, Tommy Hilfiger, Champion... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Levi's, Tommy Hilfiger, Champion... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.