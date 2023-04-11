Börekçileri kıskandıracak çıtır çıtır el açması kol böreği nasıl yapılır? En Hamarat Benim kol böreği tarifi!

Çıtır çıtır dilimlenen, lezzetle sarıp sarmalanmış kol böreği çay saatlerinin yıldızı olabilecek, gün içinde atıştırmalık olarak da tüketebileceğiniz bir hamur işidir. Kol böreğini temel yapılış yöntemini kullanarak, istediğiniz iç harçla hazırlayabilirsiniz. İşte çıtır çıtır kol böreği tarifi ve malzemeleri...
Üretim yöntemi nesiller boyu börek ustalarının çırakları eğitmesi ile aktarılmıştır. Adana Kol Böreği Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır. İşte meşhur kol böreği tarifi...