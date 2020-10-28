Borsa nasıl oynanır, kuralları nedir?

Özellikle Monopoly tarzı oyun sevenler Borsa'yı son derece keyifli buluyor. Türk yapımı bir kutu oyunu olan Borsa, ev ortamındaki arkadaş buluşmalarının vazgeçilmezlerinden birisi olarak ülkemizde oldukça yaygın. Bunun yanı sıra kafelerde, oyun salonlarında ya da çeşitli eğlence mekânlarında Borsa oyununa rastlayabilirsiniz. Peki, bu oyun nasıl oynanır ve borsa kuralları nelerdir? Tüm bu soruların yanıtları ve diğer merak ettikleriniz için Borsa oynanış rehberini inceleyelim. Borsa Nasıl Oynanır? Borsa 2, 3 ya da 4 kişiyle oynanabilir. Her ne kadar bir şans oyunu olsa da taktik ve strateji kurmak da bu oyunda önemli. Borsa oyunu kuralları son derece basit. Borsa oynanışı, klasik tarzdaki masa oyunlarıyla benzer özellikler taşıyor. Adım adım Borsa oynanış rehberine geçmeden önce, oyunu daha iyi tanımak adına Borsa oyunu ekipmanlarına, oyunun amacına ve dizilişine göz atalım. Ardından Borsa oyununda kazanmak için dikkat edilmesi gereken taktiklerini inceleyelim. Borsa Kutu Oyunu Gereçleri Bu oyundaki kartlar ve paralar, birbirlerine bitişik halde kutudan çıkar. Bir makas yardımıyla bunları birbirlerinden ayırmanız gerekir. Bu kartların kesim noktaları işaretli halde olsa da kesme işlemini yaparken dikkatli olmalısınız. Kutudan çıkan oyun gereçlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

l Borsa oyunu alanı. Oyun alanının ölçüsü 32X53 cm'dir.

l 4 piyon ve 1 zar.

l 26 piyango kartı. Bu kartların üzerinde uygulanması gereken bazı komutlar yazar..

l 20 şans kartı. Bu kartlar üzerinde de piyango kartlarında olduğu gibi talimatlar yazar.

l 20 borsa kartı. Borsa Kartı karesine gelindiğinde bu kartlar seçilebilir.

l 143 adet para.

l 25 hisse senedi. Bu hisse senetleri sizin oyundaki varlıklarınızdır.

l 48 kapatma pulu.

l Borsa oynama kartı Oyun Başlangıcı l Kesim yerlerinden ayrılan paraların yarısı kasaya konur. Kalan yarısı oynayacak olan kişilere eşit miktarda paylaştırılır.

l Oyunculardan birisi, hem oyuncu hem de kasa olur. Bu görevi yapacak kişinin paraların yanındaki bir yere konumlanması, oyunu hızlandıracağı gibi oyuncunun işini de kolaylaştırır.

l Piyango, borsa ve şans kartları kesim yerlerinden ayrıldıktan sonra ters bir şekilde masaya konur. Hisse senedinin hepsi kasaya konur.

l Bütün oyuncular zar atar, en yüksek atandan en düşük atana doğru başlama sırası belirlenir.

l Oyuncular, istedikleri renkte piyonlardan birisini seçip oyun boyunca o piyonu oynatırlar. Eğer birisi dilerse oyun ekipmanı olmayan bir ikon seçerek bu ikonu piyon haline getirebilir.

Amaç Oyunun temel amacı, platform üzerinde zar atıp ilerleyerek bir sonraki oyun katmanına geçmek ve böylece ilerlemeye devam etmektir. Bu oyunun konusu ticaret, ekonomi ve para. Oyuncular Borsa'da iflas ya da pes edebilirler. Herkes, oyun boyunca en çok sermayeyi elinde tutmaya çalışır. Oynanış ve Kurallar l Borsa, alışılagelen kutu oyunlarının aksine tek zarla oynanır. Eğer istenirse çift zarla oynamanın bir sakıncası olmaz.

l En yüksek zarı atıp oynama sırasını kazanan oyuncu zar atar. Zarın geldiği sayı kadar kare boyunca ilerlemelidir. Piyonunu bu karenin üstüne götürür.

l Oyuncunun geldiği karede yazan komuta göre bir eylem gerçekleştirilir. Söz gelimi piyango karesi geldiyse, o kareye gelen oyuncu bir piyango kartı çeker. Bu kartta yazan eylemi gerçekleştirir. Şans kartı geldiğinde de aynısı olur.

l Eğer oyuncu bir hisse senedi karesine gelirse, satın alma ücretini ödeyip bu hisse senedine sahip olabilir. Ücreti kasaya öder. Bir oyuncu hisse senedi aldıktan sonra, bundan sonraki ellerde satın alınan hisse senedi üzerine gelen oyuncular, hisse senedi sahibine kira öderler. Hisse senetlerinin kirası kartın ve karenin üzerinde yazılıdır.

l Oyun başlangıcında belirlenen sıraya göre oyuncular zar atmaya ve ilerlemeye devam ederler.

l Borsa kartı karesine gelen oyuncular; ya bir adet borsa kartı çeker ve burada yazan komutu yerine getirirler, ya da bir adet zar atıp atılan zarın sayısına göre oyundaki borsa endeksi bölümüne bakıp kâr ya da zarar ederler.

l Hazine bonusu karesine gelen oyuncular; kasadan ya da rakip oyuncuların birinden, diledikleri hisse senedini yarı fiyatına satın alabilirler.

l Borsa oyun alanında iki adet katman yer alır. Üzerinde banka yazılı kareye gelindiğinde bir üst katmana geçilir. Bu katmanda oyuncuları başka hisse senetleri ve diğer sürprizler bekler. Bu katmandan bir alt katmana düşmek de mümkündür.