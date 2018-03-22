BÖRÜ 4. son bölüm izle: Murat'ı zor bir görev bekliyor! (Börü 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

BÖRÜ 4. son bölümü, Ayı Murat'ın şehit olduğu günden 6 ay sonrasını konu alıyor. Toplamda 6 bölüm olan ve her bölümü birer saat olan BÖRÜ dizisinde Dağ 2 ekibi yer alıyor. Mahalle adı ile ekrana gelen BÖRÜ son bölümde teröristlerin sevkiyat sorumlusu hayalet kod adlı adamın peşine düşüyorlar. Hüseyin Avni Danyal'ın Kenan Başkan olarak konuk oyuncu olduğu BÖRÜ'de ekip bir yandan üzerlerindeki kumpası temizlerken diğer yerden sahada teröristlerin peşinde koşuyorlar. İşte Börü son bölümde yaşananlar...

BÖRÜ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

BÖRÜ, "Mahalle" adlı dördüncü bölümüyle devam ediyor. Hiç beklemedikleri bir kaynaktan, İstanbul'un en tehlikeli mahallelerinden birinde, terör örgütüne dolaylı yoldan destek veren nakliyecileri ele geçirmek için BÖRÜ operasyon hazırlıklarına başlar. Kemal, artan bilgi kirliliğine karşı Turgut Başkan'ın uzun zamandır mücadele ettiği karanlıklar sarmalına yanında sadece Turan gibi dengesiz biriyle girişmek zorundadır.

BÖRÜ 4. bölümde Asena'nın silahında çıktığı iddia edilen ve Berfin adlı çocuğunu ölümüne sebep olan kurşunun, balistik rapor sonucunda kalaşnikof mermisi olduğu ortaya çıkar. Böylece Asena aklanır. Şimdi Tim'e katılmak için gün sayıyordur. Bu sırada intihar eden babasının son yazdığı mektubu bulur.