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BÖRÜ 4. son bölüm izle: Murat'ı zor bir görev bekliyor! (Börü 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

DİZİ HABERLERİ  | 22.03.2018 11:16 | Son Güncelleme

BÖRÜ 4. son bölümü Star TV'de dün akşam yayınlandı. Her bölümü bir saat olan ve toplamda 6 bölüm sürecek olan BÖRÜ serisi 4. bölümde ekip, teröristlere sevkiyat yapan Hayalet'in peşinde iz sürüyorlar. Mahalle isimli BÖRÜ 4. bölümü 2016 yılında geçiyor. Son bölümde Asena, balistik rapor sonrasında aklanırken İrfan Başkan, Murat'a çok zor bir görev veriyor. İşte BÖRÜ 4. son bölümü tamamı...

BÖRÜ 4. son bölüm izle: Murat'ı zor bir görev bekliyor! (Börü 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

BÖRÜ 4. son bölümü, Ayı Murat'ın şehit olduğu günden 6 ay sonrasını konu alıyor. Toplamda 6 bölüm olan ve her bölümü birer saat olan BÖRÜ dizisinde Dağ 2 ekibi yer alıyor. Mahalle adı ile ekrana gelen BÖRÜ son bölümde teröristlerin sevkiyat sorumlusu hayalet kod adlı adamın peşine düşüyorlar. Hüseyin Avni Danyal'ın Kenan Başkan olarak konuk oyuncu olduğu BÖRÜ'de ekip bir yandan üzerlerindeki kumpası temizlerken diğer yerden sahada teröristlerin peşinde koşuyorlar. İşte Börü son bölümde yaşananlar...

BÖRÜ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

BÖRÜ, "Mahalle" adlı dördüncü bölümüyle devam ediyor. Hiç beklemedikleri bir kaynaktan, İstanbul'un en tehlikeli mahallelerinden birinde, terör örgütüne dolaylı yoldan destek veren nakliyecileri ele geçirmek için BÖRÜ operasyon hazırlıklarına başlar. Kemal, artan bilgi kirliliğine karşı Turgut Başkan'ın uzun zamandır mücadele ettiği karanlıklar sarmalına yanında sadece Turan gibi dengesiz biriyle girişmek zorundadır.

BÖRÜ 4. bölümde Asena'nın silahında çıktığı iddia edilen ve Berfin adlı çocuğunu ölümüne sebep olan kurşunun, balistik rapor sonucunda kalaşnikof mermisi olduğu ortaya çıkar. Böylece Asena aklanır. Şimdi Tim'e katılmak için gün sayıyordur. Bu sırada intihar eden babasının son yazdığı mektubu bulur.

Mecburiyet, fedakarlık ve her şeye rağmen dik durmakla ilgili olan BÖRÜ son bölümde, Hüseyin Avni Danyal, Özge Gürel ve Ergun Kuyucu gibi konuk oyuncular sürpriz rollerde karşımıza çıkacak.

BÖRÜ 4. son bölüm izle

BÖRÜ 3. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Börü son bölümü 2015 Ağustos tarihinde geçiyor. Börü son bölümde Asena'nın girilen bir çatışma sırasında sivil halktan bir çocuğun ölümü ile suçlanması ve Börü'nün bir unsuruna tedbir konulması ekibi zor durumda bırakır.

Geride kalan Börü'nün 2 unsuru Diyarbakır Sur'da teröristler tarafından kıskaça alınır. Zor durumda kalan Börü imkansızı gerçekleştirmek için tüm güçleri ile mücade ederler. Börü'nün savaşı iki farklı cephede geçer. Börü üzerine kurulmak istenen kumpas devam ediyor.

Ekip, bir yandan 8. hava üssü ile irtibata geçmek için zamanla yarışmaktadır. Binanın çökmesi ile enkaz altında kalan Turan ile Çaylak, kendilerini kurtarmaya gelen ekiptekilere yalan söyleyerek onları uzaklaştırır. Fakat buldukları iş makinaları ile geri dönen ekip, enkaz altındaki çıkarmayı başarır.

2015 Ağustos, BÖRÜ savcılık tarafından idari tedbir konulduğu için mecburen ikiye bölünmüştür. Yarısı Sur'da Özel Kuvvetler ve JÖH ile operasyonda Öz Yönetim ilan eden hainlere karşı, diğer yarısı ise İstanbul'da açığa alınmış durumda sorgudadır. Turan ve Kaya, PKK'ya destek vermek üzere Cizre'den saldıran ve kendilerini saran 100 YDG-H teröristine karşı imkansız bir kıskaçla mücadele ederken, Ayı Murat timini kurtarmak için 8. Ana Jet üssünden destek uğruna bir avuç unsurla Abbas Tepe'ye intikal etmek zorundadır. BÖRÜ'de, çarklar dönmeye, türlü hıyanetler fokurdamaya başlamıştır.

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