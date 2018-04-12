Börü dizisi final bölümü tüyler diken diken etti! 'Mustafa Kemal'in askeri'

Ekrana geldiği ilk bölümden bu yana büyük yankı uyandıran Börü dizisi, 11 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanan 6. bölümüyle ekranlarda final yaptı. Börü'nün finali ise sinema filmi olarak yayınlanacak. 'Her Güzel Şeyin Sonu' isimli 6. bölümde 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşananlar konu alındı. Börü'nün içine sızan hain ise Can Nergis'in canlandırdığı Tolga karakteri oldu.

Finalde Kemal'i rehin alan darbeciler Turgut Başkanı da vurdu. O sahnelerde ise darbeci komutanına karşı çıkan askere Turgut Başkan'ın 'İşte Mustafa Kemal'in askeri' sözleri tüyleri diken diken etti.

BÖRÜ'NÜN SİNEMA FİLMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ekranlarda 6 bölüm olarak tasarlanan Börü dizisinin gerçek finali ise sinema filmi olarak vizyona girecek. Börü'nün merakla beklenen sinema filminin vizyon tarihi ise 2018 sonbahar ayları olarak ön görülüyor.

SOSYAL MEDYADA BÖRÜ YORUMLARI

Börü ekrana geldiği Çarşamba akşamı Twitter'de TT listesinde 1 numara olarak en fazla konuşulan konu oldu. #HerGüzelŞeyinSonu etiketiyle paylaşılan yorumlardan bazıları: