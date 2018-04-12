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Börü dizisi final bölümü tüyler diken diken etti! 'Mustafa Kemal'in askeri'

DİZİ HABERLERİ  | 12.04.2018 01:10 | Son Güncelleme

Star TV'nin 6 bölümlük mini dizisi Börü 'Her Güzel Şeyin Sonu' isimli bölümüyle final yaparak ekrana veda etti. Börü'nün final bölümünde 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Harekat'ta yaşananlar konu alındı. Börü'nün içindeki hain de ortaya çıkarken, final sahnesi ise nefesleri kesti. Börü'nün son bölümü sosyal medyada en fazla konuşulan konu oldu. Börü'nün asıl finali olacak sinema filmi ne zaman yayınlanacak?

Börü dizisi final bölümü tüyler diken diken etti! 'Mustafa Kemal'in askeri'

Ekrana geldiği ilk bölümden bu yana büyük yankı uyandıran Börü dizisi, 11 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanan 6. bölümüyle ekranlarda final yaptı. Börü'nün finali ise sinema filmi olarak yayınlanacak. 'Her Güzel Şeyin Sonu' isimli 6. bölümde 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşananlar konu alındı. Börü'nün içine sızan hain ise Can Nergis'in canlandırdığı Tolga karakteri oldu.

Finalde Kemal'i rehin alan darbeciler Turgut Başkanı da vurdu. O sahnelerde ise darbeci komutanına karşı çıkan askere Turgut Başkan'ın 'İşte Mustafa Kemal'in askeri' sözleri tüyleri diken diken etti.

BÖRÜ'NÜN SİNEMA FİLMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Ekranlarda 6 bölüm olarak tasarlanan Börü dizisinin gerçek finali ise sinema filmi olarak vizyona girecek. Börü'nün merakla beklenen sinema filminin vizyon tarihi ise 2018 sonbahar ayları olarak ön görülüyor.

SOSYAL MEDYADA BÖRÜ YORUMLARI
Börü ekrana geldiği Çarşamba akşamı Twitter'de TT listesinde 1 numara olarak en fazla konuşulan konu oldu. #HerGüzelŞeyinSonu etiketiyle paylaşılan yorumlardan bazıları:

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BÖRÜ FİNALDE NELER OLDU?
IŞİD, İstanbul Maslak'ta bir gökdelene büyük ve kanlı bir eylem yapmak üzereyken, orada tesadüfen bulunan Kaya mecburen ilk müdahaleyi yapmak zorundadır. 13 teröriste karşı tek başına, gecenin geç saatlerinde, bitkin bir halde BÖRÜ'deki arkadaşları gelene kadar dayanmak zorundadır. Sivillerin zarar görmesini engellemek zorunda olan Kaya'ya güç veren yegane şey, aynı örgütün katlettiği kız kardeşinin intikamını alma tutkusudur.

Bu esnada ise ülkede bazı çarklar dönmeye başlamış, 2016 senesinin ortasında Türkiye Cumhuriyeti'nin karşılaştığı en büyük ve sinsi tehlikelerden biri sessizce bir kasırgaya dönüşmek üzeredir. Gölge savaşında mahşer, artık son evresine girmiştir. Gün, 15 Temmuz 2016'dır.

DAĞ film serisine imza atan Alper Çağlar/Çağlararts ile Doruk Acar/Insignia ortaklığının, Star Yapım ile yeni ortaklığıyla hayata geçecek olan BÖRÜ’nün kadrosunda Ahu Türkpençe, Serkan Çayoğlu, Murat Arkın, Emir Benderlioğlu, Fırat Doğruloğlu, Ahmet Pınar, Can Nergis, Armağan Oğuz, Ozan Ağaç, Bedii Akın, Gürol Tonbul, Tan Altay, Melis Hacic gibi isimlerin bulunuyor. Oyuncuların her biri, Polis Özel Harekat’ın en seçkin birimi, 34 50 telsiz kodlu BÖRÜ timinin üyelerine hayat verecek. Deneyimli oyuncu Mesut Akusta ise Özel Harekat’ın kurucuları arasında yer alan en önemli karakterlerden birini canlandırıyor.

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