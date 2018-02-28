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Börü dizisi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! Börü'de duygulandıran Atatürk sahneleri

DİZİ HABERLERİ  | 28.02.2018 23:36 | Son Güncelleme

Star TV'de birinci bölümüyle ekrana gelen Börü dizisi senaryosu, çekim kalitesi ve oyunculuklarıyla sosyal medyayı salladı. Twitter'da hakkında 50 binden fazla tweetin atıldığı Börü akşamın en fazla konuşulan konusu olarak TT listesinde birinci sırada yer aldı. Polis Özel Harekat'ın en seçkin taarruz timlerinden biri olan 34 50 telsiz kodlu Börü'nün hikayesinin anlatıldığı dizinin 'Bazen canavarlar kazanır' isimli 1. bölümündeki, Fetö kumpasları sahneleri ve Atatürk vurguları dikkatleri çekti.

Börü dizisi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! Börü'de duygulandıran Atatürk sahneleri

6 bölümlük mini dizi Börü'nün 1. bölümü 28 Şubat Çarşamba akşamı Star TV ekranlarında yayınlandı. Bir saatlik bölümlerden oluşan Börü, sinema kalitesindeki çekim teknikleriyle dikkatleri çekti. Çarpıcı senaryosuyla seyirciyi ekran başına kilitleyen Börü'nün ilk bölümü sosyal medyaya da damga vurdu. Sosyal medyada binlerce kullanıcı diziyle ilgili yorumlarını paylaştı.

2014 baharındaki Türkiye'de geçen dizideki, Fetö kumpaslarının anlatıldığı sahneler dikkatleri çekti. Atatürk vurgularının yapıldığı sahneler de izleyenleri duygulandırdı. Dizideki, 'İlk geldiğimde arkamda Atatürk portresi vardı, en sevdiğim, gökyüzüne baktığı. Geçen hafta ilk onu kaldırdılar, duvarlarda sanıyorlar gücü... İşte böyle korkuyorlar' sözleri tüyleri diken diken etti.

Fetö kumpasıyla yargılanan askerin mahkemesi sırasında ise 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları duyuldu. Dizinin sonlarında ise Göktürk alfabesiyle Atatürk'ün sözü "Ne Mutlu Türk'üm diyene" yazıldığı görüldü.

İşte sosyal medyada Börü hakkında yapılan yorumlardan bazıları:

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BÖRÜ DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Polis Özel Harekat'ın en seçkin taarruz timlerinden biri olan 34 50 telsiz kodlu BÖRÜ'nün öyküsü 2014 senesi sonbaharında Diyarbakır'da başlıyor. Efkarlarıyla, kahramanlıklarıyla ve vatan uğruna perişan etmeye hazır yaşamlarıyla BÖRÜ, kendi dertlerine rağmen asla pes etmeyenlerin öyküsü. Gizemli, akademi birincisi bir çaylağın time girişiyle, Türkiye'nin en tehlikeli dönemlerinden birine girdiği senede, BÖRÜ ancak kenetlenerek ayakta kalabilecektir.

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2014 baharında Türkiye. Sınırda düşmanların çoğaldığı, içeride tehlikeler çemberinin giderek daraldığı bir dönem. Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihinin en büyük tehditleriyle karşı karşıya. BÖRÜ, vatan aşkı ile tutuşmuş yalnız kahramanların destanını anlatıyor.

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DAĞ FİLMLERİNE İMZA ATAN ALPER ÇAĞLAR'IN YENİ PROJESİ BÖRÜ
DAĞ II filminin yazarı ve yönetmeni Alper Çağlar’ın yeni projesi Börü, özel kanalların ilk 1 saatlik mini dizisi olma özelliğini taşıyor.

Türkiye’nin yakın tarihinde yaşanan gerçek olaylardan esinlenen BÖRÜ, 1’er saatlik 6 bölümden oluşacak ve büyük finalini beyaz perdede yapacak. Star TV'de yayınlanacak olan 6 bölümün ardından, BÖRÜ’nün sinema filmi de 2018 sonbaharında vizyonda olacak.

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BÖRÜ OYUNCU KADROSU
BÖRÜ’nün oyuncu kadrosunda, izleyicinin DAĞ film serisinden tanıdığı pek çok isim var. Aralarında, Ahu Türkpençe, Serkan Çayoğlu, Murat Arkın, Emir Benderlioğlu, Fırat Doğruloğlu, Ahmet Pınar, Can Nergis, Armağan Oğuz, Ozan Ağaç, Bedii Akın, Gürol Tonbul, Tan Altay, Melis Hacic gibi isimlerin bulunduğu oyuncuların her biri, Polis Özel Harekat’ın en seçkin birimi, 34 50 telsiz kodlu BÖRÜ timinin üyelerine hayat verecek. Deneyimli oyuncu Mesut Akusta ise Özel Harekat’ın kurucuları arasında yer alan en önemli karakterlerden birini canlandıracak. Zafer Algöz, Hüseyin Avni Danyal gibi isimler ise seride konuk oyuncu olarak yer alacak.

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