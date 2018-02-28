Börü dizisi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! Börü'de duygulandıran Atatürk sahneleri

6 bölümlük mini dizi Börü'nün 1. bölümü 28 Şubat Çarşamba akşamı Star TV ekranlarında yayınlandı. Bir saatlik bölümlerden oluşan Börü, sinema kalitesindeki çekim teknikleriyle dikkatleri çekti. Çarpıcı senaryosuyla seyirciyi ekran başına kilitleyen Börü'nün ilk bölümü sosyal medyaya da damga vurdu. Sosyal medyada binlerce kullanıcı diziyle ilgili yorumlarını paylaştı.

2014 baharındaki Türkiye'de geçen dizideki, Fetö kumpaslarının anlatıldığı sahneler dikkatleri çekti. Atatürk vurgularının yapıldığı sahneler de izleyenleri duygulandırdı. Dizideki, 'İlk geldiğimde arkamda Atatürk portresi vardı, en sevdiğim, gökyüzüne baktığı. Geçen hafta ilk onu kaldırdılar, duvarlarda sanıyorlar gücü... İşte böyle korkuyorlar' sözleri tüyleri diken diken etti.

Fetö kumpasıyla yargılanan askerin mahkemesi sırasında ise 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları duyuldu. Dizinin sonlarında ise Göktürk alfabesiyle Atatürk'ün sözü "Ne Mutlu Türk'üm diyene" yazıldığı görüldü.

İşte sosyal medyada Börü hakkında yapılan yorumlardan bazıları:

