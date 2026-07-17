Boru hattı döşeyen işçiler tam 600 kilo altın buldu

İspanya'nın güneyindeki Sevilla yakınlarında bulunan Tomares kasabasında gerçekleştirilen altyapı çalışmaları, beklenmedik bir tarihi keşfe sahne oldu. Boru hattı döşemek için kazı yapan işçiler, toprağın altında Roma döneminden kalma amforalar içinde saklanan yaklaşık 600 kilogram ağırlığında bronz sikke hazinesine ulaştı.

Kazı sırasında ortaya çıkarılan 19 adet Roma amforasının, antik dönemde zeytinyağı ve şarap taşımak amacıyla kullanıldığı belirlendi. Yapılan incelemelerde, kapların ağızlarına kadar bronz sikkelerle doldurulduğu tespit edildi.

Arkeologların ilk değerlendirmelerine göre sikkeler, Roma İmparatorluğu'nun 4. yüzyılın sonlarına tarihleniyor. Paraların üzerinde Roma İmparatorları Konstantin ile Maximian'a ait portre ve kabartmaların yer aldığı bildirildi.

Bu büyüklükteki toplu sikke birikiminin günlük ticarette kullanılmaktan ziyade devlet hazinesine ait olabileceğini değerlendiriyor. Tarihçiler, sikkelerin asker maaşlarının ödenmesi veya devlet görevlilerine yapılacak ödemeler için güvenli şekilde saklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Keşifle ilgili açıklama yapan Sevilla Arkeoloji Müzesi Müdürü Ana Navarro, bulunan koleksiyonun bilimsel açıdan son derece önemli olduğunu belirterek, "Bu, dünya genelinde benzerine çok az rastlanabilecek türden, tamamen benzersiz bir koleksiyon. Bu eserlerin gerçek değeri maddi değil, tarihsel açıdan paha biçilemez niteliktedir." ifadelerini kullandı.

Roma İmparatorluğu'nun MÖ 218 yılından MS 5. yüzyıla kadar egemen olduğu İspanya topraklarında yapılan keşfin ardından Tomares'taki altyapı çalışmaları geçici olarak durduruldu. Bölgede başka tarihi kalıntıların bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla arkeologlar tarafından kapsamlı inceleme başlatıldı.