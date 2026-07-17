Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Antalya'da herkes denize koşarken onlar yüzlerini bile göstermedi!

Antalya'da sıcaklıklar 36 dereceyi bulurken; Rus, Avrupalı ve İskandinav turistlerin genel tercihi sahil kenarları oldu. Uzak Doğulu turistler ise güneşten korunmak için farklı yöntemlere başvurdu. İşte nedenleri...

Antalya'da herkes denize koşarken onlar yüzlerini bile göstermedi!

Turizm sezonunun en yoğun olduğu yaz aylarında Antalya sahillerinde Rus, Avrupalı ve İskandinav turistler denize girerken, Güney Kore, Japonya, Çin gibi Uzak Doğu ülkelerinden gelen turistler ise Kaleiçi, Kapadokya, Pamukkale gibi tarihi ve doğal alanları tercih ediyor.

Antalya da herkes denize koşarken onlar yüzlerini bile göstermedi! 1

UZAK DOĞULU TURİSTLERİN TERCİHLERİNİ SICAK HAVA DEĞİŞTİRDİ

Uzak Doğulu turistler, güneşten korunmak için de şemsiye, şapka, uzun kollu giysilerin yanı sıra, yüzlerini kapatıyor. Vücutları, kolları ve yüzlerinin yanmaması için olabildiğince kapatmaya çalışan Uzak Doğulu bir grup kadın turist, Antalya'nın tarihi merkezi Kaleiçi'nde görüntülendi. Tarihi ve kültürel mekanları gezen turistlerin sıcak havada ellerinde şemsiye, uzun kollu giysilerin yanı sıra yüzlerini kapatan maske tarzı ürünler kullandıkları görüldü.

METEOROLOJİDEN 'SICAK' UYARISI

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden Şube Müdürü Fatma Yaylalı, Antalya'da hava sıcaklıklarının 32 ile 36 derece arasında mevsim normallerinde seyrettiğini belirterek, “Yaz günlerinde 11.00 ile 16.00 saatleri arası, günün en sıcak ve güneş ışınlarının en dik yansıdığı saatler. Yaşlılarımızın, kronik rahatsızlığı olan hastalarımızın ve çocuklarımızın daha dikkatli ve tedbirli dışarı çıkmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Antalya da herkes denize koşarken onlar yüzlerini bile göstermedi! 2

BRONZLAŞMANIN KÜLTÜRLER ARASI FARKI VE CİLT YAPISI

Diğer yandan Uzak Doğu ülkelerinde sıcaklarda yanmamanın veya kızarmamanın ardında, genetik faktörler, kültürel alışkanlıklar ve cilt yapısının yattığı belirtiliyor.

Cilt lekelerine karşı hassasiyet, erken yaşlanma korkusu, güneş alerjisi ve yanıklar gibi sebeplerle güneş ışığından korunan Uzak Doğulu insanlarda, beyaz ve pürüzsüz cilt, asi, genç ve temiz görünümün simgesi olarak görülürken, bronzlaşmanın ise alt sınıf veya tarlada çalışan işçi görünümü olarak algılandığı belirtildi.

Antalya da herkes denize koşarken onlar yüzlerini bile göstermedi! 3
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Boru hattı döşeyen işçiler tam 600 kilo altın bulduBoru hattı döşeyen işçiler tam 600 kilo altın buldu
20 yıldır aranıyordu: Orada bulundu! Önüne geleni yutuyor20 yıldır aranıyordu: Orada bulundu! Önüne geleni yutuyor

Anahtar Kelimeler:
antalya turist Uzak Doğu tatil yaz ayları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İran'ın isteği ortaya çıktı: "ABD saldırısında..."

İran'ın isteği ortaya çıktı: "ABD saldırısında..."

Kuyumcu soydu, 2 saatte yakalandı: İnternetten araştırmış

Kuyumcu soydu, 2 saatte yakalandı: İnternetten araştırmış

Galatasaray'da Okan Buruk isim vererek transferleri açıkladı!

Galatasaray'da Okan Buruk isim vererek transferleri açıkladı!

Oyuncu Levent Üzümcü serbest bırakıldı

Oyuncu Levent Üzümcü serbest bırakıldı

12. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi! IBAN mağdurlarını da içeriyor

12. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi! IBAN mağdurlarını da içeriyor

Depozito iadesinde kurallar değişti! Yeni uygulama yarın başlıyor

Depozito iadesinde kurallar değişti! Yeni uygulama yarın başlıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.