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Borussia Dortmund Chelsea karşısında avantajı kaptı! Alman ekibi İngiliz devini tek golle geçti

16.02.2023 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu ilk maçında Alman devi Borussia Dortmund sahasında Chelsea ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 1-0'lık skorla ev sahibi ekip Borussia Dortmund oldu. İşte detaylar...

Borussia Dortmund Chelsea karşısında avantajı kaptı! Alman ekibi İngiliz devini tek golle geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Alman devi Borussia Dortmund sahasında İngiliz ekibi Chelsea ile karşı karşıya geldi.

Mücadelede tek gol kaydedilirken, gülen taraf 1-0'lık skorla ev sahibi ekip Borussia Dortmund oldu.

Alman ekibinin tek golünü karşılaşmanın 63. dakikasında Adeyemi kaydetti.

Bu sonuçla Borussia Dortmund 7 Mart'ta İngiltere'de oynanacak karşılaşma öncesi avantajı cebine koymuş oldu.

DEPREMZEDELERİ UNUTMADILAR

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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Borussia Dortmund - Chelsea ve Club Brugge - Benfica karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi takımlar Türkiye’de yaşanan depremlerde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. B. Dortmund-Chelsea maçında ayrıca takımlar "Yanınızdayız" pankartıyla sahaya çıktı.

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Borussia Dortmund Chelsea şampiyonlar ligi UEFA ligi ak maçın

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