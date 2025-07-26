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Boş arazide onlarca bidon bulundu! İçindeki siyah sıvı tedirgin etti! Gizemi çözüldü

Kayseri’nin İncesu ilçesinde boş araziye bırakılan siyah sıvı dolu bidonlar vatandaşları tedirgin etti. Yapılan incelemede, sıvıların küçükbaş hayvanların sağım öncesi temizliklerinde kullanılan bir kimyasal madde olduğu tespit edildi.

Boş arazide onlarca bidon bulundu! İçindeki siyah sıvı tedirgin etti! Gizemi çözüldü

Kayseri'nin İncesu ilçesinde bir arazide, vatandaşları tedirgin eden bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Karahüyük Mahallesi yakınlarında boş arazide bulunan içi siyah sıvı dolu bidonları gören vatandaşlar durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Boş arazide onlarca bidon bulundu! İçindeki siyah sıvı tedirgin etti! Gizemi çözüldü 1

SİYAH SIVI TEDİRGİN ETMİŞTİ

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, özel kıyafet giyen AFAD ekipleri de bidonlarda inceleme yaptı.

Boş arazide onlarca bidon bulundu! İçindeki siyah sıvı tedirgin etti! Gizemi çözüldü 2

Yapılan incelemede bidonların içerisinde bulunan sıvının küçükbaş hayvanların sağım öncesi temizliği için kullanılan kimyasal madde olduğu öğrenildi. Mahalle sakinleri tarafından bölgeden alınan bidonların gömüleceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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