Boş çikolata kutusunu aldı, 16 yıldır çalıştığı şirketten tazminatsız kovuldu! Bu olaya kim ne dedi?

Bursa'da, taşeron şirket bünyesinde çalıştığı belediyedeki vestiyerdeki boş çikolata kutusunu alan temizlikçi kadın tazminatsız kovuldu.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, temizlik işçisi kadına kıdem tazminatı ödenmemesi gerektiğine hükmetti. Kararla birlikte, kadın 16 yıldır çalıştığı kuruma veda etti.

Kanal D Ana Haber hukukçulardan görüş aldı ve vatandaşlara fikrini sordu.

'BEN DE GÖTÜRÜYORUM'

Mikrofon uzatılan bir kadının yaptığı "Ben de götürüyorum... Mesela gösteriyorum bunu çöpe mi atayım? 'Yok evine götür' deyince götürüyorum" yorum ise dikkat çekti.



