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Boş çikolata kutusunu aldı, 16 yıldır çalıştığı şirketten tazminatsız kovuldu! Bu olaya kim ne dedi?

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
YAŞAM  | 01.01.2019 08:44 | Son Güncelleme

Bursa'da, taşeron şirket bünyesinde görev yaptığı belediyedeki vestiyerde bulunan boş çikolata kutusunu alan temizlikçi kadının tazminatsız kovulması gündem yaratırken, Kanal D Ana Haber konuyla ilgili olarak hukukçulardan görüş aldı ve vatandaşlara fikrini sordu. Mikrofon uzatılan bir kadının yaptığı "Ben de götürüyorum... Mesela gösteriyorum bunu çöpe mi atayım? 'Yok evine götür' deyince götürüyorum" yorumu ise dikkat çekti.

Bursa'da, taşeron şirket bünyesinde çalıştığı belediyedeki vestiyerdeki boş çikolata kutusunu alan temizlikçi kadın tazminatsız kovuldu.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, temizlik işçisi kadına kıdem tazminatı ödenmemesi gerektiğine hükmetti. Kararla birlikte, kadın 16 yıldır çalıştığı kuruma veda etti.

Kanal D Ana Haber hukukçulardan görüş aldı ve vatandaşlara fikrini sordu.

'BEN DE GÖTÜRÜYORUM'

Mikrofon uzatılan bir kadının yaptığı "Ben de götürüyorum... Mesela gösteriyorum bunu çöpe mi atayım? 'Yok evine götür' deyince götürüyorum" yorum ise dikkat çekti.


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bursa boş çikolata kutusu yargıtay işten kovulma kanal d

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