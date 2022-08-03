Boş eş anlamlısı nedir? boşun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Bir sıfat olan boş eş anlamlısı kelimeler açısından çeşitlilik gösterir. Atasözleri ve deyimlerde yer alan bir kelimedir. Farklı kelimelerle bir araya gelerek farklı anlamlara dönüşebilir.

Boş kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Dilimize Farsça'dan gelmiş bir kelimedir. Sıfat olarak birden fazla anlamda kullanılır. Eş anlamlı kelimeleri de ondan fazladır. Özellikle Osmanlıca dilinde yazılan kasidelerde ve gazellerde sıklıkla kullanılan tehi boşun eş anlamı olan kelimelerden biridir.

Türk Dil Kurumu biri zarf diğerleri sıfat olmak üzere boş için sekiz farklı tanım yapar: İçinde, üzerinde, hiç kimse ya da hiçbir şey bulunmayan, dolu karşıtı. Görevlisi olmayan (iş, görev) münhal, boş kadro, kullanıldıktan sonra içinde bir şey bulunmayan, yapılacak işi olmayan, bilgisiz, anlamsız, cahil, habersiz ve hazırlıksız biçimde olan.

Boş kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Tehi kelimesi dışında faydasız, ıssız, verimsiz, dolu olmayan, münhal (Bir işi ve görevi olmayan kişi, başında görevlisi, yetkilisi bulunmayan görev, alan) anlamsız, işsiz, nafile, bilgisiz, cahil, yararsız ifadeleri de boş kelimesinin eş anlamlıları arasındadır.

Issız da boş kelimesinin eş anlamlılarındandır. Eski Türkçe'deki "ıs" sahip demektir. Kimsesiz anlamında kullanılır. Buradan türemiş ve ıssız haline gelmiştir. Boş karşılığıdır.

Boş kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Boş kelimesinin eş anlamı olan kelimeleri cümle içinde kullanarak hangi amacı taşıdıklarını anlamak mümkündür. Birkaç atasözü, deyim ve cümle örnekleri:

Bazen uzaklara bakıp hayatımızın ne kadar anlamsız olduğunu düşünmüyor değilim.

Sakın ha o adama gönlünü kaptırma çünkü o işsiz güçsüz biri.

Boş gezenin boş kalfası olmak.

Boşa koysan olmuyor, doluya koysan almıyor.

Sokaklar öyle ıssızdı ki yürümeye korktum.

Senin kadar cahil insan tanımadım!

Yarın akşama kadar işim yok, gelebilirsin.

Münhal kadro için eleman alımları devam ediyor mu?

Bugünden sonra tüm çabaların nafile!



