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Boşanacakları konuşulan Alişan ve Buse Varol çifti aşka geldi!

28.02.2022 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haftalardır boşanacakları yönündeki haberlerle gündeme gelen Buse Varol ve Alişan çiftinden beklenen paylaşım geldi. Varol, sosyal medya hesabından Alişan ile bir fotoğrafını kalp emojisiyle paylaşarak ayrılık haberlerine son noktayı koydu.

Boşanacakları konuşulan Alişan ve Buse Varol çifti aşka geldi!

Kızları Eliz'in doğum gününü ayrı ayrı kutlayan ve kayınvalidesinin kendisini evine davet etmediği söyleyen Buse Varol ile Alişan çiftinin boşanacakları iddia edildi. Evliliklerinde kriz yaşadıklarını kabul eden çift, aynı evde yaşadıklarını ve sorunları çözmeye çalıştıklarını söyledi.

BOŞANMA İDDİASINA SON NOKTAYI KOYDULAR

Haftalardır boşanma haberleriyle gündeme gelen çiftten müjdeli haber geldi. Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan oyuncu Buse Varol, dün 1,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Alişan ile bir pozunu paylaşarak kalp emojisi koydu. Alişan da eşinin paylaşımını kendi sayfasında yayınladı. Çift, bu paylaşımla da boşanma iddialarına son noktayı koymuş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Alişan Buse Varol
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