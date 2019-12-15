Mynet Trend

Boşanan çiftin aileleri kavga etti: 2'si ağır çok sayıda yaralı

okan.akin okan.akin
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Diyarbakır'da bir süre önce boşanan çiftin aileleri arasında çıkan, taş, sopa ve tüfek kullanılan kavgada 2’si ağır 12 kişi yaralandı.

Boşanan çiftin aileleri kavga etti: 2'si ağır çok sayıda yaralı

Olay, öğlen saatlerinde kırsal Pirinçlik Mahallesi’nde meydana geldi. Bir süre önce boşanan çiftin aileleri arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

12 KİŞİ YARALANDI

Taş, sopa ve tüfek de kullanılan kavgada 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılırken, jandarma ekipleri ise mahallede güvenlik önlemi aldı.

Kavgada tüfekle yaralanan 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

PARTNER Dünyanın en güzel kızı! Asıl mesleğini duyan şoke oldu Dünyanın en güzel kızı! Asıl mesleğini duyan şoke oldu
Metrelerce 'umut' kuyruğu!Metrelerce 'umut' kuyruğu!
Siparişi gelmeyince çıldırdı, silahla bastı! O anlar kameradaSiparişi gelmeyince çıldırdı, silahla bastı! O anlar kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kavga

En Çok Okunan Trend Haberler

Banka hesabını görünce hayatının şokunu yaşadı!

Banka hesabını görünce hayatının şokunu yaşadı!

İmamoğlu'nun Zabıta Daire Başkanlığı ziyareti olay oldu!

İmamoğlu'nun Zabıta Daire Başkanlığı ziyareti olay oldu!

Küvete girdi! Çıplak mı değil mi? Olay oldu

Küvete girdi! Çıplak mı değil mi? Olay oldu

Küçük çocuğun feci ölümü! Yıkıldılar

Küçük çocuğun feci ölümü! Yıkıldılar

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu müjdeyi duyurdu!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu müjdeyi duyurdu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Acı gerçek 4 ay sonra ortaya çıktı! Başı ve kolları olmayan ceset bulunmuştu

Acı gerçek 4 ay sonra ortaya çıktı! Başı ve kolları olmayan ceset bulunmuştu

11 yıldır haber alınamıyor! Bulana 100 bin dolar ödül

11 yıldır haber alınamıyor! Bulana 100 bin dolar ödül

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uludağ'da kaybolan dağcının eşinden yürek dağlayan paylaşım!

Kayıp dağcının eşinden yürek dağlayan paylaşım!

Eski hastane binasında fuhuş yapılıyor iddiası görevlileri harekete geçirdi!

Hastane binasında fuhuş yapılıyor iddiası ortalığı karıştırdı

Eşini testereyle parçaladı! Çuvala koyup toprağa gömdü

Dehşet veren olay: Eşini testereyle parçaladı

Adana'da 5 yaşındaki Ömer otomatik kapıya sıkışarak hayatını kaybetti

Küçük çocuğun feci ölümü! Yıkıldılar

İBB Ulaşım Kongresi’nde arbede!

İBB kongresinde arbede!

Böylesi görülmedi! Tarih öğretmeni zabıta tarafından takip edildiğini sanınca...

Böylesi görülmedi! Tarih öğretmeni takip edildiğini sanınca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.