Mynet Trend

Boşanma aşamasında olduğu karısını vurup intihar etti

aris.aras aris.aras
YAŞAM  | 16.05.2019 08:54 | Son Güncelleme

Samsun'da bir koca boşanma aşamasında olduğu karısını vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Hilal Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni evli olup aile problemleri yaşadıkları öğrenilen Gökhan Erçin (31) ile eşi Ayşenur Erçin'in(30) boşanma aşamasında oldukları öğrenildi.

AW704566_08

Bugün saat 06.45'te silah sesleri üzerine çiftin bulunduğu daireye gelen yakınları, genç çifti kanlar içinde buldu. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri çiftin olay yerinde öldüğünü tespit etti.

AW704566_01

Polisin yaptığı ilk incelemelere göre koca Gökhan Erçin'in önce karısı Ayşenur Erçin'i vurduğu, daha sonra da aynı silahla kendisini başından vurarak intihar ettiği belirlendi.

AW704566_09

Olay yerinde, olayda kullanılan 1 adet tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

AW704566_07

İHA

PARTNERHer şeyin başladığı yere gittiler...Her şeyin başladığı yere gittiler...
Kritik uyarı az önce geldi! Aşırı yükselecekKritik uyarı az önce geldi! Aşırı yükselecek
Babasıyla kavga etti, 7'nci kattan eşyaları attıBabasıyla kavga etti, 7'nci kattan eşyaları attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsun ilkadım cinayet

En Çok Okunan Trend Haberler

Kritik uyarı az önce geldi! Aşırı yükselecek

Kritik uyarı az önce geldi! Aşırı yükselecek

Bu araçlardan uzak durun!

Bu araçlardan uzak durun!

Yer: Adana! Utancını çocuğu ile örtmeye çalıştı

Yer: Adana! Utancını çocuğu ile örtmeye çalıştı

Fabrikada korkunç olay! Kolunu makineye kaptırdı

Fabrikada korkunç olay! Kolunu makineye kaptırdı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Günde 20 TL kazanıyor, 5 şirketi var

Günde 20 TL kazanıyor, 5 şirketi var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Makam aracını gelin arabası yaptı

Makam aracını gelin arabası yaptı

Herkes şoke oldu! Damat, kayınpederiyle evlendi

Herkes şoke oldu! Damat, kayınpederiyle evlendi

Okuyucu Yorumları 8 yorum
ya benimsin ya toprağın dar zihniyetiyle yetişen, her isteği yerine getirilmiş, şımartılmış ve hiç hayır denilmemiş çocukların özellikle erkek çocukların geliştirdiği hastalıklı davranış biçimi ve sonucu bu işte. Madem eşini o kadar seviyorsun niye boşanma aşamasına getirdin kadıncağızı, madem hayattan vazgeçtin eşinin hayatına niye kastediyorsun
Bizim Erkeklerimiz aşırı duygusal ve mal. Çok örnek verebilirim ama değmez...
insanlar nasıl bu hale gelebiliyor bu nasıl cinnet?
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pomeranian Boo özellikleri, bakımı ve fiyatı

Titanik'ten kurtulan 3 köpekten ikisinin ortak özelliği!

Sivas'ta kene ısırması şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kişi hayatını kaybetti

Kabus geri döndü! 2 ölü

Ayaklarını çapa makinesine kaptırdı

Yer: Bolu! Tüyler ürperten olay

Bodrum’da milyon dolarlık Hint düğünü! 3 gün 3 gece sürdü

Bodrum’da milyon dolarlık Hint düğünü!

Ayakkabının rengi sosyal medyayı ikiye böldü! Gri-turkuaz mı? Pembe-beyaz mı?

Ayakkabının rengi sosyal medyayı ikiye böldü!

Yaşıtlarının asla aklına gelmeyecek şeyi yaptılar! 13 yaşında...

Yaşıtları gibi değiller! 13 yaşında öyle bir şey yaptılar ki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.