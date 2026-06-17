Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Resmi İlanlar

Boşanma oranı en yüksek ve en düşük meslekler! Şaşırtan liste

Meslek seçiminin yalnızca kariyer hayatını değil, özel yaşamı da etkileyebildiği bir kez daha ortaya çıktı. ABD’de yapılan bir analiz, bazı meslek gruplarında boşanma oranlarının dikkat çekici şekilde yüksek olduğunu, bazı mesleklerde ise evliliklerin daha uzun sürdüğünü gösterdi.

Nilgün Arabacı

Uzun çalışma saatleri, vardiyalı sistem, iş stresi ve gelir düzeyi gibi faktörler, çiftlerin ilişkileri üzerinde önemli rol oynayabiliyor. ABD’de meslek gruplarına göre yapılan analizde, boşanma oranı en yüksek ve en düşük meslekler sıralandı.

Araştırma sonuçlarına göre bazı iş kollarında çalışanlar, evliliklerini sürdürme konusunda daha fazla zorluk yaşarken, bazı meslek gruplarında ise boşanma oranlarının belirgin şekilde düşük olduğu görüldü.

BOŞANMA ORANI EN YÜKSEK MESLEKLER

Listenin ilk sırasında yüzde 48,3 ile sağlık çalışanları yer aldı. Uzmanlar, sağlık sektöründe yaygın olan uzun ve düzensiz çalışma saatleri, gece nöbetleri ve yoğun stresin aile yaşamını olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor.

Sağlık çalışanlarını yüzde 48 ile tele pazarlamacılar takip etti. Sürekli iletişim halinde olmayı gerektiren iş yapısı ve yüksek performans baskısının ilişkiler üzerinde etkili olabileceği ifade ediliyor.

Yüzde 47,9 ile masaj terapistleri üçüncü sırada yer alırken, otobüs şoförleri yüzde 47,8 ile dördüncü, pres makinesi operatörleri ise yüzde 47,6 ile beşinci sırada bulunuyor.

Boşanma oranı en yüksek ve en düşük meslekler! Şaşırtan liste 1

Boşanma oranı en yüksek 5 meslek şöyle sıralandı:

Sağlık çalışanları: Yüzde 48,3
Tele pazarlamacılar: Yüzde 48
Masaj terapistleri: Yüzde 47,9
Otobüs şoförleri: Yüzde 47,8
Pres makinesi operatörleri: Yüzde 47,6

BOŞANMA ORANI EN DÜŞÜK MESLEKLER

Araştırmada boşanma oranının en düşük olduğu meslek grubu ise aktüerler oldu. Risk analizi ve istatistiksel hesaplamalar üzerine çalışan aktüerlerde boşanma oranı yüzde 14,2 olarak kaydedildi.

Listenin üst sıralarında bilim, teknoloji ve sağlık alanlarında uzmanlaşmış meslek gruplarının yer alması dikkat çekti. Fiziksel bilim uzmanları yüzde 17,2 ile ikinci sırada yer alırken, bilişim bilimciler yüzde 18,7 ile üçüncü sıraya yerleşti.

Yazılım geliştiricilerde boşanma oranı yüzde 18,9 olarak açıklanırken, fizyoterapistler yüzde 19 ile ilk beşi tamamladı.

Boşanma oranı en düşük 5 meslek ise şöyle:

Aktüerler: Yüzde 14,2
Fiziksel bilim uzmanları: Yüzde 17,2
Bilişim bilimciler: Yüzde 18,7
Yazılım geliştiriciler: Yüzde 18,9
Fizyoterapistler: Yüzde 19

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Katil mermi" 58 yıl sonra yeniden ortaya çıktı!"Katil mermi" 58 yıl sonra yeniden ortaya çıktı!
Karadeniz'in Pamukkale'si: 2 aydır akın akın geliyorlarKaradeniz'in Pamukkale'si: 2 aydır akın akın geliyorlar

Anahtar Kelimeler:
boşanma
En Çok Okunan Trend Haberler
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro Başkanı dahil 12 avukata gözaltı

Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro Başkanı dahil 12 avukata gözaltı

'Barbie bebeğe' benzetilmişti! Kaymakam Tuğçe Orhan'a yeni görev

'Barbie bebeğe' benzetilmişti! Kaymakam Tuğçe Orhan'a yeni görev

Haaland Dünya Kupası'na hızlı başladı! Norveç, Irak'ı rahat geçti

Haaland Dünya Kupası'na hızlı başladı! Norveç, Irak'ı rahat geçti

Yakın dostundan kahreden sözler! "Ölürsem bu şarkı..."

Yakın dostundan kahreden sözler! "Ölürsem bu şarkı..."

BDDK izin verdi: Yeni banka kuruluyor

BDDK izin verdi: Yeni banka kuruluyor

Motorine bir indirim daha geldi: 17 Haziran akaryakıt fiyatları

Motorine bir indirim daha geldi: 17 Haziran akaryakıt fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.