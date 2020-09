Bosna Caddesi’ndeki metruk yapılar yıkıldı

Erzurum’un en eski yerleşim bölgelerinden olan ve ticari alanlarıyla halkın uğrak noktası haline gelen Yakutiye ilçesinin en işlek semtlerinden Bosna Caddesi’nin çehresi değişiyor.

Cadde üzerinde inşaatı yarım kalan ve metruk bina haline dönüşerek bir takım olumsuz olayların yaşandığı bir yapı kooperatifine ait inşaat Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar’ın talimatıyla yıkıldı.

Cadde esnafının zaman zaman tepkisini çeken ve can ve mal güvenliği açısından da olumsuz sonuçlara yol açabilecek durumdaki inşaat yıkılarak bina etrafında yapılan peyzaj ve çevre düzenlemesiyle Bosna Caddesi’ndeki çirkin görüntü tarih oldu.

“Şampiyon BB. Erzurumspor” yazısı esnaftan tam not aldı

Yıkılan inşaatın üst kısmındaki ticari alanların oluşturduğu bölümler tuğla ile örülerek üzerine bu yıl Süper Lige yükselen BB. Erzurumspor’la ilgili görseller ve Erzurum’un tarihi yerlerinin fotoğrafıyla kaplandı. Yakutiye Belediyesi ekiplerince yeşil alan, asfalt ve çevre düzenleme çalışmalarının da hummalı bir şekilde sürdüğü bölge, caddeye estetik bir görünüm kazandıracak.

Başkan Uçar; “Yakutiye’yi metruk yapılardan temizlemeye hızla devam ediyoruz”

Göreve geldikleri günden bu yana hizmetlerini gece gündüz demeden sürdürdüklerine dikkat çeken Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Yakutiye’nin mahalle ve köylerindeki metruk binaların büyük bölümünü yıkarak, halkın can ve mal güvenliği için risk oluşturan bu tür yapıları ortadan kaldırdıklarını söyledi.

Başkan Mahmut Uçar, Bosna Caddesi üzerinde yaklaşık 20 yıldır metruk olarak yarım bırakılmış bir halde bekleyen ve tehlike oluşturan inşaatı ve çevresindeki alanı elden geçirerek, peyzaj ve çevre düzenlemesini tamamlamak üzere olduklarını söyledi.

Uçar; caddenin bu düzenlemeden sonra bölge halkı tarafından çok beğenileceğini ve cazibe merkezi olacağını sözlerine ekledi.