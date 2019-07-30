Bosna Hersekli öğrenciler mutfağa girdi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (TÖMER) Türkoloji Bölümünde eğitim gören Bosnalı öğrenciler şehrin doğal güzelliklerinin yanı sıra kültürünü tanıma fırsatı buluyor. Türkçe’yi ve Türk Kültürünü yaşayarak öğrenmeleri amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında öğrenciler çeşitli aktivitelere katılıyor. Bu kapsamda üniversitenin yolcu otobüsü ile merkeze bağlı Büyükyıldız Köyü Mavi Bahçeye getirilen 40 Bosna Hersek'li öğrenci bahçede şeftali topladı. Dalından şeftali toplayarak tadına bakan öğrenciler köyde doğa ile iç içe yürüyüş yapmanın keyfini çıkardı. Daha sonra köyde kurulan sac ocaklarda gözleme yapan kadınların yanına geçen öğrenciler hamur açmayı ve sacda pişirmeyi öğrendi. Bosnalı öğrenciler kendileri hamur açıp pişirdikleri çökelekli ve katmerin tadına baktı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Kubilay Özyer, Bosna Hersek’ten Türkçe dil kursu için Tokat’a yaz okuluna gelen öğrencilerin köyde düzenlenen etkinlikten memnun olduğunu söyledi. Bu tür programların artırılarak devam edeceğini ifade eden Özyer, öğrencilerin kültürel faaliyetlerle önemli kazanımlar elde ettiğini kaydetti.