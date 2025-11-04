Boşnak böreği tarifi! MasterChef boşnak böreği tarifi: Boşnak böreği nasıl yapılır, püf noktası nedir?

Boşnak böreği nasıl yapılır, sorusu MasterChef izleyicilerinin gündeminde yer aldı. Balkan mutfağı tarifleri arasında öne çıkan bu enfes börek, püf noktalarıyla birlikte evlerinizde de yıldız olabilir.

MALZEMELER 5 su bardağı un

2 tatlı kaşığı tuz

2 su bardağı ılık su

Üzerine ve içine sürmek için;

50 gram tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

İç harç için:

500 gram kıyma

2 adet kuru soğan

Tuz, karabiber

TARİF Hamur hazırlığı: Ilık suya elenmiş un ve tuzu azar azar ilave ederek yumuşak bir hamur hazırlayın. Pürüzsüz olana kadar yoğurun ve yarım saat kadar dinlendirin.

Bezelere bölme: Hamuru 4 veya 5 parçaya bölerek yuvarlayın ve yine yarım saat kadar dinlendirin.

Açma aşaması: Hamuru merdane ile yarım cm kalınlığında açarak (merdaneyi içten dışa doğru kullanın) katı-sıvı yağ karışımı ile her yerini yağlayın.

İnceltme ve yağlama: Kenarlardan çekerek (eşit şekilde) hamuru inceltmeye başlayın. Açtıkça yağı çekeceğinden, ara sıra hamuru yağlayın.

Harç yerleştirme: Hamuru inceltip büyüttükten sonra, kenarlarına börek harcından yayın.

Rulo yapma: Hamuru yine çekerek harcın üzerine kapatıp rulo yapmaya başlayın. Tekrar çekerek ve ara sıra yağlayarak hamuru inceltip ortaya doğru rulo yapmaya devam edin.

Şekillendirme: Artık çekilmeyecek kadar hamur inceldiğinde, ortadan kesik atarak büyük simit halkası gibi olan hamuru hafif çekerek uzatıp, yağlanmış yuvarlak fırın tepsisine ortadan başlayarak spiral şeklinde yerleştirin.

Pişirme: Tüm bezeleri aynı şekilde açtıktan sonra hamurun üstüne tereyağı-yoğurt karışımı sürün. Önceden ısıtılmış 200 dereceli fırında altı üstü kızarana kadar pişirin.

AFİYET OLSUN!