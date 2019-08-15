Mynet Trend

Botan Vadisi milli park ilan edildi

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 15.08.2019 12:15 | Son Güncelleme

Siirt'in merkez, Aydınlar ve Eruh ilçeleri sınırlarında bulunan alan ‘Botan Vadisi Milli Parkı’ olarak belirlendi.

Botan Vadisi milli park ilan edildi

Siirt'in merkez, Aydınlar ve Eruh ilçeleri sınırlarında bulunan alan "Botan Vadisi Milli Parkı" olarak tespit edildi. Acele kamulaştırmalara ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Muş'un Mercimekkale Köyü ile Serinova beldesindeki bazı arazilerde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına karar verildi. Bu kapsamda söz konusu alanlarda, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce arazi toplulaştırması uygulanacak.

Rize'nin merkez ilçesinde gerçekleştirilecek Küçük Sanayi Alanı Projesi kapsamında da bazı taşınmazların Rize İl Özel İdaresi tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğünce "154 kV Kınık TM-Kınık RES Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında güzergaha isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurularak acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Siirt'in merkez, Aydınlar ve Eruh ilçeleri sınırları içinde bulunan alan ise "Botan Vadisi Milli Parkı" olarak belirlendi.

Kaynak: AA

3 bin yıllık geçmişi var! Akın ettiler 3 bin yıllık geçmişi var! Akın ettiler
Depremin izleri denizin altında: Gördüğümüzde hüzünleniyoruzDepremin izleri denizin altında: Gördüğümüzde hüzünleniyoruz
Tartışma yaratan görüntü! Harekete geçiliyorTartışma yaratan görüntü! Harekete geçiliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
botan vadisi Siirt

En Çok Okunan Trend Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu

Bu illerde yaşayanlar dikkat! 'Turuncu' uyarı verildi

Bu illerde yaşayanlar dikkat! 'Turuncu' uyarı verildi

Süper Kupa'da taraftar sahaya girdi!

Süper Kupa'da taraftar sahaya girdi!

Bir gecede milyoner oldu!

Bir gecede milyoner oldu!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Değeri 1,5 milyon Euro! Film gibi hırsızlık: Interpol devrede

Değeri 1,5 milyon Euro! Film gibi hırsızlık: Interpol devrede

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Tam 1.3 ton ağırlığında! Fiyatı dudak uçuklattı

Tam 1.3 ton ağırlığında! Fiyatı dudak uçuklattı

'Karadrina' alarmı! 'Binlercesi var' dedi, çağrı yaptı

'Karadrina' alarmı! 'Binlercesi var' dedi, çağrı yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Depremin izleri denizin altında: Gördüğümüzde hüzünleniyoruz

Depremin izleri denizin altında: Gördüğümüzde hüzünleniyoruz

Ayder Yaylası'nda 'salıncak' tartışması

Tartışma yaratan görüntü! Harekete geçiliyor

Hashtag işaretini ilk kez Bizanslılar kullanmış

Kazı çalışmalarında ortaya çıktı! İlk kez onlar kullanmış

Türkiye’de sadece Pazaryeri'nde yetişen şerbetçi otunun hasadı başladı

Türkiye’de sadece orada yetişiyor!

Tunceli'de su samuru görüntülendi

Tunceli'de görüntülendi

3 ilde aranan hırsızlar Mersin'de yakalandı

Kendini böyle savundu! Bakın ne yaparken yakalandılar?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.