Boupendza'nın ikinci testi negatif çıktı!

Atakaş Hatayspor'un ilk koronavirüs testi pozitif çıkan golcüsü Aaron Boupendza'nın ikinci testinin negatif sonuçlandığı ve bu akşam oynanacak Galatasaray maçında forma giyebileceği açıklandı.

Atakaş Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Gabon Milli Takımı'ndan bu sabah dönen oyuncumuz Aaron Boupendza'nın Türkiye'de yapılan ikinci testi de negatif çıkmıştır, oynamasında bir sakınca kalmamıştır. Oyuncumuzun oynayıp oynamaması ile ilgili kararı hocamız verecektir."

