SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Hatayspor
  4. Boupendza performansıyla göz dolduruyor

Boupendza performansıyla göz dolduruyor

HATAYSPOR HABERLERİ  | 01.01.2021 11:30 | Son Güncelleme

Atakaş Hatayspor'un Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 6-0 yendiği maçta 4 gol atan Gabonlu forvet Aaron Boupendza, performansıyla göz dolduruyor.

Boupendza performansıyla göz dolduruyor

Sezon başında transfer edilen Gabonlu forvet, etkili performansıyla hem takımının 3 puan almasında önemli rol oynadı, hem de 12 kez forma giydiği ligde gol sayısını 7'ye yükseltti.

Süper Lig'de, 15 hafta sonunda 24 puanla 6. sırada bulunan Hatayspor, Gabonlu golcüsünün skor ürettiği 3 maçta da yenilmedi. Boupendza'nın skora katkı yaptığı maçlarda Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalırken, Fatih Karagümrük'ü 3-1 ve Fraport TAV Antalyaspor'u 6-0 yendi.

GOL KRALLIĞI YARIŞINDA 2. SIRADA

Aaron Boupendza, gol krallığı yarışında da 2. sıraya yükseldi. Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'ın 8 golle ilk sırada bulunduğu yarışta, 7'şer gol atan Boupendza, Yeni Malatyasporlu Adem Büyük, Gaziantep FK oyuncusu Alexandru Maxim ve Aytemiz Alanyasporlu Davidson Pereira ikinciliği paylaşıyor.

"HER MAÇTA DAHA İYİ PERFORMANS GÖSTERMEYE ÇALIYORUM"

Aaron Boupendza, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk yarısında 4 gol atarak Süper Lig tarihine geçmekten dolayı gurur ve mutluluk duyduğunu söyledi.

Maçta takım halinde çok iyi performans gösterdiklerini belirten Boupendza, şöyle konuştu:

"Böyle bir sonuç beklemiyordum. Maçta ilk yarıda 4 gol atarak Süper Lig tarihinin bir parçası olmak benim için gurur verici bir olay. Mutluluğum tarif edilemez. Burada takım arkadaşlarımın büyük katkısı var. Ben sadece orada uygun yerde bulunduğum için böyle bir şeyi başardım. Sezonun başından bu yana her maçta daha iyi bir performans göstermeye çalışıyorum. Takımda değişik ülkelerden, kültürlerden, dillerden arkadaşlarımız olmasına rağmen aramızda iyi bir iletişim bulunuyor. İyi bir arkadaşlık ortamımız var. Bundan da çok mutluyum. Takımda güzel bir uyum bulunuyor."

Boupendza, şu anda 7 golle takımın en skorer ismi olduğunu ve ekibe daha fazla katkı vermek istediğini sözlerine ekledi.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lüks rezidansta toplanmışlar! Dansözlü eğlence skandalı Lüks rezidansta toplanmışlar! Dansözlü eğlence skandalı
Ömer Erdoğan: “Bu skor bizi şımartmayacak"Ömer Erdoğan: “Bu skor bizi şımartmayacak"
Şenol Güneş’in ilk 11’i!Şenol Güneş’in ilk 11’i!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Milli Piyango büyük ikramiye kazanan numara belli oldu!
Milli Piyango büyük ikramiye kazanan numara belli oldu!
Korkunç olay! Balkondan düşen adam hayatını kaybetti
Korkunç olay! Balkondan düşen adam hayatını kaybetti
Galatasaraylı Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı!
Galatasaraylı Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı!
Ibrahimovic'ten Ebru Gündeş'e mesaj
Ibrahimovic'ten Ebru Gündeş'e mesaj
Mesut Özil'in yeni oyuncağı dudak uçuklattı
Mesut Özil'in yeni oyuncağı dudak uçuklattı
Arda Turan'a Güney Amerika'dan flaş talip!
Arda Turan'a Güney Amerika'dan flaş talip!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Boupendza performansıyla göz dolduruyor
Boupendza performansıyla göz dolduruyor
Ömer Erdoğan: “Bu skor bizi şımartmayacak"
Ömer Erdoğan: “Bu skor bizi şımartmayacak"
Antalyaspor 0-6 Hatayspor (Maç Sonucu)
Hatayspor'dan tarihi galibiyet! Boupendza, Süper Lig tarihine geçti!
Hataysporlu Aaron Boupendza'dan 45 dakikada 4 gol!
Hataysporlu Aaron Boupendza'dan 45 dakikada 4 gol!
PFDK'dan Gökhan Karadeniz'e 5 maç ceza
PFDK açıkladı... 5 maç ceza!
Hatayspor 3-0 Erzurumspor (Maç sonucu)
Hatayspor, erteleme maçında Erzurumspor'u rahat geçti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.