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Boylam eş anlamlısı nedir? Boylamın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

04.08.2022 00:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede birçok kelimenin birden fazla eş anlamlısı vardır. Boylam da bu kelimelerden biridir. Meridyen, uzunluk gibi sözcükler boylam yerine kullanılabilir. Hangi amaç için kullanıldığını ve ne anlatılmak istendiğini bulabilmek için cümlenin tamamına bakmak gerekir. Boylam kelimesinin eş anlamlısı nedir? Boylam eş anlamlısı ve cümle içinde kullanım örnekleri...

Boylam eş anlamlısı nedir? Boylamın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türk Dil Kurumu'nun tanımına göre boylam, kelime anlamı olarak yer yüzündeki herhangi bir noktanın meridyen çemberi ile başlangıç olarak alınan Greenwich Gözlem Evi'nin meridyen çemberi arasındaki açı değeridir.
Tul, tul derecesi ya da meridyen olarak da adlandırılır. Başlangıç meridyeninin batısında ve doğusunda bulunan herhangi bir nokta için geçerli olan açısal mesafedir. Aralarında dört dakika civarında bir fark vardır.

Boylam eş anlamlısı nedir?

Astronomi, gök biliminde kullanılan bir terimdir. İsimdir. Sağ açıklık anlamına gelen gök boylamı, boylam yıldızı ve ölçeği birleşik kelimelerinde yer alan bir sözcüktür. Boylamı bulmak için deniz haritaları üzerinde kullanılan ölçeğe boylam ölçeği denir. Konumu tam olarak belirlenmiş olan yıldız ile de boylamın yeri bulunabilir.

Boylam kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Dünyadaki aynı boylama sahip noktalar birleşince yarım daire şeklinde yaylar oluşturur. Bu yaylara meridyen adı verilir. Halk dilinde meridyen kelimesi, boylam yerine kullanılır.

Kutupları birleştiren, boylam değerleri aynı olan noktalar varsayımsal olarak ekvatoru dik kesen bir çizgi kabul edilir. Meridyenler de bu çizgilerdir. Oysa boylam bir noktanın başlangıç meridyenine mesafesinin açısal değerinin göstergesidir.

Boylam kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir?

Meridyen, astronomi bilimi dahilinde yarım çember olarak anılsa da genel olarak boylam kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanılır.

Tul, uzunluk, tul derecesi, tul dairesi, uzunluk dairesi de eş anlamlı diğer kelimelerdir. Tul sözcüğü geometri de de uzunluk ifadesini karşılayan bir terimdir.

Boylam kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kelimenin anlamını pekiştirmek için cümle içinde kullanmak doğru olacaktır. Örnek bazı cümleler şunlardır:

  • Tul daireleri, bir bölgenin yerel saat farkını hesaplamak için de kullanılır.
  • Tul dereceleri arasındaki uzaklıklarda kutuplara doğru gittikçe daralma yaşanır.
  • Her dereceden bir meridyen yayı geçer.
  • Her bir boylam batı boylamı ve doğu boylamı olarak ikiye ayrılır.

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