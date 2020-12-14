Böyle bilmiyorduk! Kemik suyunun azı yarar çoğu zarar

Çorbaların vazgeçilmezi kemik suyunun kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Bölümünden Diyetisyen Gizem Gençyürek, “Kemik suyu, her yaş grubunun tüketimine uygun içerdiği vitamin ve minerallerle vücut direncinin artmasını sağlayan bir besindir. Vücudu enfeksiyonlara karşı koruyarak hastalıklara karşı savunma sistemimizi güçlendirir. Doğal olarak kolajen içeren kemik suyu, hücrelerin yenilenmesini sağlar, kas ve kemik sistemini güçlendirir, hücreleri yaşlanmaya karşı korur” diye konuştu.

'KALP VE KOLESTEROL HASTALARI DİKKATLİ TÜKETMELİ'

Birçok faydası bulunan kemik suyunun bazı kişiler için tehlikeli olabileceğini belirten Gençyürek, sözlerine şöyle devam etti:

“Kemik suyunun içerisinde bulunan arginin aminoasidi güçlü bir anti-inflamatuardır ve vücuttaki iltihaplanmaların azalmasını sağlayarak vücut direncini artırır. Bağırsak florasının da düzenlenmesinde kemik suyunun etkisi büyüktür. Sindirimi kolay bir besin olması da avantajdır. Sağlık üzerine bağışıklık güçlendirici etkisi başta olmak üzere birçok olumlu katkısı varken tüketilme aşamasında dikkatli olmakta fayda var. Kemik suyu hayvansal yağ kaynağı olması ve yüksek oranda kolesterol içermesi sebebiyle, kalp-damar rahatsızlığı olan kişiler, kan kolesterol düzeyleri yüksek olan kişiler ile ideal ağırlığının üzerinde olan kişiler için pek de uygun bir besin olmayabilir. Yine kilo verme veya kilo kontrolü sağlama dönemindeki kişilerin kemik suyunu ve kemik suyu eklenmiş çorbaları dikkatli tüketmesi gerekmektedir.”