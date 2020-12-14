YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Böyle bilmiyorduk! Kemik suyunun azı yarar çoğu zarar

Böyle bilmiyorduk! Kemik suyunun azı yarar çoğu zarar

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 14.12.2020 14:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Böyle bilmiyorduk! Kemik suyunun azı yarar çoğu zarar

Kemik suyunun faydalarının birçok kişi biliyor ancak fazlasının zarar olduğundan haberiniz var mıydı? Diyetisyen Gizem Gençyürek, "Kemik suyu yüksek oranda kolesterol içermesi sebebiyle kalp-damar ve kan kolesterol düzeyleri yüksek olan hastalarla fazla kilolu bireyler için uygun olmayabilir" açıklamasında bulundu.

Çorbaların vazgeçilmezi kemik suyunun kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Bölümünden Diyetisyen Gizem Gençyürek, “Kemik suyu, her yaş grubunun tüketimine uygun içerdiği vitamin ve minerallerle vücut direncinin artmasını sağlayan bir besindir. Vücudu enfeksiyonlara karşı koruyarak hastalıklara karşı savunma sistemimizi güçlendirir. Doğal olarak kolajen içeren kemik suyu, hücrelerin yenilenmesini sağlar, kas ve kemik sistemini güçlendirir, hücreleri yaşlanmaya karşı korur” diye konuştu.

'KALP VE KOLESTEROL HASTALARI DİKKATLİ TÜKETMELİ'

Birçok faydası bulunan kemik suyunun bazı kişiler için tehlikeli olabileceğini belirten Gençyürek, sözlerine şöyle devam etti:

“Kemik suyunun içerisinde bulunan arginin aminoasidi güçlü bir anti-inflamatuardır ve vücuttaki iltihaplanmaların azalmasını sağlayarak vücut direncini artırır. Bağırsak florasının da düzenlenmesinde kemik suyunun etkisi büyüktür. Sindirimi kolay bir besin olması da avantajdır. Sağlık üzerine bağışıklık güçlendirici etkisi başta olmak üzere birçok olumlu katkısı varken tüketilme aşamasında dikkatli olmakta fayda var. Kemik suyu hayvansal yağ kaynağı olması ve yüksek oranda kolesterol içermesi sebebiyle, kalp-damar rahatsızlığı olan kişiler, kan kolesterol düzeyleri yüksek olan kişiler ile ideal ağırlığının üzerinde olan kişiler için pek de uygun bir besin olmayabilir. Yine kilo verme veya kilo kontrolü sağlama dönemindeki kişilerin kemik suyunu ve kemik suyu eklenmiş çorbaları dikkatli tüketmesi gerekmektedir.”

'EN İDEALİ İLİKLİ KEMİĞİ 4-5 SAAT KAYNATMAK'

Diyetisyen Gençyürek, kemik suyunun hazır olanının değil, evde yapılanının yararlı olduğunu ifade ederek, şu bilgileri verdi:

“Her şeyin evde yapılanı makbuldür. Bu nedenle kemik suyu tüketecek kişilerin mümkünse evde yapmasını, hazır almamasını tavsiye ederim. Evde yapmaya vakti olmayanlar ise güvendikleri yerlerden içeriklerini kontrol ederek temin edebilirler. Kaliteli bir kemik suyu elde etmek için öncelikle yapmamız gereken, güvendiğimiz ve bildiğimiz bir market veya kasaptan ilikli kemik istemektir. Pişirme esnasındaki önemli nokta, ilikli kemiğin uzun süre kaynatılmasıdır. Kaynatma aşamasında içerisine eklenen karabiber, soğan, sarımsak, taze sebze ve sebze sapları ile de kemik iliği suyunun besleyici değeri artırılmalıdır. İlikli kemiği 4-5 saat kaynatmamız en doğrusudur, ilave edeceğimiz baharat ve sebzeleri ise kaynatma aşamasının son 1 saatinde ekleyebiliriz.”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birinci derece deprem bölgesinde korkutan görüntü! Birinci derece deprem bölgesinde korkutan görüntü!
Yazın hasat ediliyor, kışın bile afiyetle yeniyor! Tadı bal gibiYazın hasat ediliyor, kışın bile afiyetle yeniyor! Tadı bal gibi
MasterChef'te yapıldı, tarifi merak edildi! MasterChef'te yapıldı, tarifi merak edildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı paylaşıp duyurdu! 'Ablam kadın kollarında...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı paylaşıp duyurdu! 'Ablam kadın kollarında...'

İddialı dizi ekrana veda ediyor!

İddialı dizi ekrana veda ediyor!

Pandemide değeri anlaşıldı! Haftalık 400 kilo üretiliyor

Pandemide değeri anlaşıldı! Haftalık 400 kilo üretiliyor

Kütür kütür oluyor, lahmacuna çok yakışıyor!

Kütür kütür oluyor, lahmacuna çok yakışıyor!

Haftada en az 2 kez yiyorlar! İl dışından yoğun talep var

Haftada en az 2 kez yiyorlar! İl dışından yoğun talep var

Aroması da şifası da bambaşka! Tümör gelişimini durduruyor

Aroması da şifası da bambaşka! Tümör gelişimini durduruyor

İlginizi Çekebilir

Yaz bitmeden bu tarifleri mutlaka deneyin

Yaz bitmeden bu tarifleri mutlaka deneyin

Türkiye'de tek bir ilde yapılıyor! Sadece sabahları yenebiliyor

Türkiye'de tek bir ilde yapılıyor! Sadece sabahları yenebiliyor

Enfes domates çorbası nasıl yapılır?

Enfes domates çorbası nasıl yapılır?

Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira

Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Diğer Haberler

Ünlü şef sabah soğansız öğlen soğanlı yiyin dedi! Ustalarından açıklama geldi: 7/24...

Ünlü şef sabah soğansız öğlen soğanlı yiyin dedi! Ustalarından açıklama geldi

Koronavirüse yakalanmamak için bol bol yiyin!

Koronavirüse yakalanmamak için bol bol yiyin!

Yazın hasat ediliyor, kışın bile afiyetle yeniyor! Tadı bal gibi

Yazın hasat ediliyor, kışın bile afiyetle yeniyor! Tadı bal gibi

Balıkçıların kuru fasulyesi hamsi! Lezzetinin püf noktası ise...

Balıkçıların kuru fasulyesi hamsi! Lezzetinin püf noktası ise...

İzmir bombasına rakip geldi! Çanakkale bombası damak çatlatıyor

İzmir bombasına rakip geldi! Çanakkale bombası damak çatlatıyor

Bu baklava bir başka! Sırrını ustası anlattı

Bu baklava bir başka! Sırrını ustası anlattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.