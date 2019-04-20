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Böyle bir düğün pastası yok! Kafalarını kesip...

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 20.04.2019 13:49 | Son Güncelleme

Bugüne kadar gördüğünüz tüm romantik düğün pastalarını unutun! Bu yeni gelin ve damadın sosyal medyadan paylaştığı pasta tasarımı görenleri hayrete düşürüyor!

Böyle bir düğün pastası yok! Kafalarını kesip...

Hayalinizdeki elbiseyi bulduktan, misafirler için en iyi yerde rezervasyon yaptırdıktan sonra sıra düğün pastasına gelir. Çoğu kişi pasta konusunda maket kullansa da o maketin bile süslemesi tahmin edersiniz düğünün organizasyondaki temasına uygun bir şekilde tasarlanmıştır.
Fakat şimdi karşılaşacağınız düğün pastası asla bu aşk temasına uygun değil.

Düğüne katılan bir misafir Facebook sayfasından gelin ve damadın düğün pastasının fotoğrafını paylaştı. Paylaşım gerçekleşir gerçekleşmez yorum yağmuruna tutulan fotoğraftaki pasta tam anlamıyla 'Ölüm bizi ayırana kadar' sözünden ilham alınarak yapılmış.

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Kendi kafalarını kesik ve kanlı bir şekilde düğün pastası yaptıran gelin ve damat bu fotoğraf yüzünden Facebook'ta adeta linç yedi.
Kendilerince komik buldukları bu tasarım çoğu kişi tarafından 'iğrenç' olarak yorumlanırken pastanın tasarımcısının Teksas'ta hizmet veren Sideserf Kek Stüdyosu olduğu öğrenildi. Meğer çift Cadılar Bayram'ından birkaç gün evlenmiş ve bu şekilde bir pastanın günün anlam ve önemine uygun olduğunu düşünmüş. Ne dersiniz? Sizce pastanın tasarımı nasıl bir fikir?


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