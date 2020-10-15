Böyle bir şey olabilir mi? Spider-Man ile Deadpool bir araya geliyor

Disney ve Sony, Deadpool ile Spider-Man'i bir araya getirmek istiyor. İddiaya göre Marvel da bu fikre oldukça sıcak bakıyormuş. Disney, bu yıl Marvel Sinematik Evreni’nin 4. aşamasını başlatacaktı ancak pandemi yüzünden filmleri vizyona sokamadılar.

Marvel, Deadpool’u canlandıran Ryan Reynolds’la kapsamı daha geniş bir anlaşma yapmak istiyor. Bu anlaşma muhtemelen şimdiye kadarki en büyük kontrat olacak.

GeekosityMag’den Mikey Sutton ise Marvel ve Sony’nin bir Spider-Man Deadpool ortak filmi üzerinde görüşmeler gerçekleştirdiğini ve her iki şirketin de bu ilginç bir süper kahraman ikilisiyle film çekmeye istekli olduğunu aktardı. Spider-Man ile neredeyse 18+ olmayan tek bir sahnesi bulunmayan Deadpool’un nasıl bir takım olacağını görmek gerçekten heyecan verici olabilir. Spider-Man ile Deadpool’un bir araya geleceği film Spider-Man 3 olmayacak.

Bu iddialar gerçekleşirse önümüzdeki yıllarda Marvel, Disney ve Sony üçlüsü sinema sektörünün para basan firmaları haline gelecekler.



