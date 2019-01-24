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Böyle bir yeteneği daha önce ne gördünüz ne de duydunuz! İşte Jazmina Daniel...

aris.aras aris.aras
DÜNYA  | 24.01.2019 08:25 | Son Güncelleme

Her geçen gün sanatın bambaşka bir haline şahit oluyoruz. Bu sefer ki ise dudaklara bir dünya sığdıran Daniel'in dudakları...

Böyle bir yeteneği daha önce ne gördünüz ne de duydunuz! İşte Jazmina Daniel...

Klasik resim algısını biliriz biz. Ne resimler gördü bu gözler deriz. Duvarlar, arabaların üstü, sokaklar, bedenini tuval yapanlar... Ama ya dudaklar? Sonunda bu da oldu. Dudaklar bir tuval oldu.

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Dudaklara resim çizen sanatçımızın adı Jazmina Daniel. Kendisi şu an Los Angeles, California'da yaşıyor.

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Daniel, bir süper model fiziğine sahip değil ancak onun en güzel yeri istisnasız dudakları. Tahmin ettiğiniz gibi resimlerinde kendi dudaklarını kullanıyor.

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Genellikle çizgi film karakterlerini resmetmeyi seven Jazmina Daniel, 25 Haziran 1991 doğumlu.

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Sidney, Avusturalya merkezli sanatçı resimlerini Instagram hesabından tüm dünyaya gösteriyor.

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Klasik eserleri de dudakları üzerindeki resimlere konu eden Daniel, üniversite için Cerdon College gitti ve "The Mask Academy"e dahil oldu.

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Makyaj sanatçısının Instagram hesabında takipçi sayısı 1.2 milyon ve Youtube kanalında ise bu sayı 50.000 civarı.

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Peki, diğer makyaj sanatçıları gibi reklam kazancı var mı? sorusu aklınıza geliyorsa hemen cevaplayayım. Kendisi bir makyaj markası olan "Cover Girl"ün ürünlerini tanıtıyor.

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Jazmina Daniel, dudakları boyarken aynı zamanda bunu yüzü için de yapabiliyor. Birçok konsept ve imaj için sanatını konuşturuyor.

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Özellikle kendi fotoğraflarını Instagram hesabında çekinmeden paylaşması ve sanata olan katkılarıyla son günlerin popüler isimlerinden biri haline geldi.

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Anahtar Kelimeler:
dudak sanat Jazmina Daniel

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