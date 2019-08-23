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Böyle bulundu, tüyleri kesilince altından terrier çıktı

keremuyanik keremuyanik
YAŞAM  | 23.08.2019 09:42 | Son Güncelleme

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, geçici olarak tutulduğu hayvan barınağında, hayvanseverlerce, bakımsızlıktan tüyleri uzamış ve keçeleşmiş bulunan köpek, İzmir'deki Hayvanlar İçin Projeler Derneği'nin (HipDer) de desteğiyle veterinere götürülerek, tıraş ettirildi. Tıraşın ardından 10 kilodan 6,5 kiloya düşen köpeğin, 3 yaşında erkek terrier olduğu ortaya çıktı.

Böyle bulundu, tüyleri kesilince altından terrier çıktı

Akhisar'daki barınakta geçici tutulan, tüylerinin keçeleşmesi nedeniyle görünmez hale gelen ve sokağa atıldığı düşünülen köpek, hayvanseverler tarafından bulundu. Köpeğin halini görünce bakımını üstlenen hayvanseverler, HipDer'e haber verdi. Bunun üzerine dernek üyeleri, köpeği İzmir'in Bornova ilçesindeki veterinere götürerek, tüylerinin tıraş edilmesini sağladı. Kat kat tüyler tıraş edilince altından 3 yaşında erkek terrier çıktı. 'Süpürge' adı verilen köpek, tıraş edildikten sonra 10 kilodan 6,5 kiloya düştü. Temizlenip, bakımı yapılan, kan değerleri normal çıkan ve geçici olarak gönüllü hayvanseverin evinde bakılan köpek, sahiplendirilmeyi bekliyor.

HipDer Başkan Yardımcısı İksir Altıok, köpeğin kan değerlerinin normal ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Altıok, köpeğe, ilk gördüklerinde görüntüsü dolayısıyla Jamaikalı sanatçı Bob Marley'in saçlarından esinlenerek 'Dog Marley' dediklerini belirterek, "Büyük ihtimalle sokağa atıldı ve sokakta 6-7 ay yaşadıktan sonra o hale geldi. Normalde uzun tüylü cins köpeklerde tüyleri taramak, temizlemek, bakımını yapmak gerekiyor. Bu köpek sokakta olduğu için tüyler koptukça birleşmiş ve uzun saçaklar haline gelmiş. Bu şekilde barınakta yaşamaya devam etseydi enfeksiyon kapıp ölebilirdi. Biz bakımını geçici olarak üstlendik, veterinerdeki kontrollerde bizi şaşırtarak çok sağlıklı çıktı. Sadece vitamin iğnesi yaptırdık. Şu an geçici yuvada, orada huyunu suyunu anladıktan sonra sahiplendireceğiz" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
köpek terrier Manisa akhisar

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