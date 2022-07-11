Böyle ceza görülmedi! Evlat edindiği oğlunu penisini keserek cezalandırdı

46 yaşındaki Deusiane dos Reis Santos, 2015 yılında Brezilya'nın Belford Roxo kentindeki aile evinde yedi yaşındaki evlatlık oğlunu cezalandırmak için makasla penisini kesmişti. Olaydan sonra ortadan kaybolan anne, yedi yıl sonra polisler tarafından yakalandı.

DEHŞETE DÜŞTÜLER

Korkunç saldırı ancak, oğlunun annesi ortadan kaybolduktan üç ay sonra bir çocuk evine yerleştirilmesinin ardından ortaya çıktı. Personel küçük çocuğun penisindeki derin yaralarını gördüğünde, dehşete düştü ve polise haber verdi.

ÇOK KEZ TEHDİT ETMİŞ

Santos, kaçmadan önce yaraların sebebinin çocuğun penisinin pantolonunun fermuarına sıkışması olduğunu söylemişti. Ancak çocuk, annesinin kendisini kötü davranışlarla suçlamasının ardından makasla saldırarak cezalandırdığını söyledi. Olaydan önce birçok kez penisini kesmekle tehdit ettiğini de ve fiziksel acıya neden olan cezalar verdiği anlattı.

'BİLİNÇLİ VE GÖNÜLLÜ'

Polis, Dos Reis Santos'u üç yıl önce adaletten kaçtığını ilan etmişti. Santos, 6 Temmuz'da Rio polisi tarafından bulundu ve tutuklandı. Savcı Maria Cristina Faria Magalhaes, Dos Reis Santos'un bu hastalıklı eylemi bilinçli ve gönüllü olarak gerçekleştirdiğini iddia etti.



