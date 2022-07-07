Polis her yerde onu arıyor! Sevgilisiyle flört ettiğini düşündüğü kadının burun deliğini kesti

İngiltere’de erkek arkadaşıyla birlikte bir ev partisin katılan Karlie Tuft isimli bir kadına yüksek dozda alkol ve uyuşturucu maddenin etkisiyle korkunç bir olaya imza attı. Sabaha karşı partiden ayrılmak üzere oldukları sırada sevgilisi John Jackson ve Bianca Beamont’u sohbet ederken gören Tuft hiç düşünmeden kadına saldırdı.

Beamont’un sevgilisiyle flört ettiğini sanan Tuft, elindeki bıçakla genç kadının yüzünde yaralar açtı. Olay yerinden uzaklaşan Tuft, durumun polise bildirilmesi üzerine her yerde aranmaya başlandı.

TEHDİT ETTİLER

Şiddet geçmişi olan Tuft, duruşmada bulunmamasına ve firarda olmasına rağmen ceza aldı. Duruşmada aynı zamanda John Jackson’un Beaumont'u olayı polise bildirmesi halinde küçük çocuklarını öldürmekle tehdit ettiği ortaya çıktı. Acımasız çift 10 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.



