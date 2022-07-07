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  4. Polis her yerde onu arıyor! Sevgilisiyle flört ettiğini düşündüğü kadının burun deliğini kesti

Polis her yerde onu arıyor! Sevgilisiyle flört ettiğini düşündüğü kadının burun deliğini kesti

07.07.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’deki bir partide yaşanan olay sosyal medyanın gündemine yerleşti. 32 yaşındaki Karlie Tuft isimli bir kadın, erkek arkadaşıyla flört ettiğini düşündüğü Bianca Beamont’a saldırdı. Kıskançlık krizine girerek kadının yüzüne bıçakla saldıran Tuft, her yerde aranıyor.

Polis her yerde onu arıyor! Sevgilisiyle flört ettiğini düşündüğü kadının burun deliğini kesti

İngiltere’de erkek arkadaşıyla birlikte bir ev partisin katılan Karlie Tuft isimli bir kadına yüksek dozda alkol ve uyuşturucu maddenin etkisiyle korkunç bir olaya imza attı. Sabaha karşı partiden ayrılmak üzere oldukları sırada sevgilisi John Jackson ve Bianca Beamont’u sohbet ederken gören Tuft hiç düşünmeden kadına saldırdı.

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Beamont’un sevgilisiyle flört ettiğini sanan Tuft, elindeki bıçakla genç kadının yüzünde yaralar açtı. Olay yerinden uzaklaşan Tuft, durumun polise bildirilmesi üzerine her yerde aranmaya başlandı.

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TEHDİT ETTİLER

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Şiddet geçmişi olan Tuft, duruşmada bulunmamasına ve firarda olmasına rağmen ceza aldı. Duruşmada aynı zamanda John Jackson’un Beaumont'u olayı polise bildirmesi halinde küçük çocuklarını öldürmekle tehdit ettiği ortaya çıktı. Acımasız çift 10 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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