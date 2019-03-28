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Böyle dava görülmedi: “Damadımın cinsel organı kızımı öldürdü”

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İLGİNÇ HABERLER  | 28.03.2019 09:19 | Son Güncelleme

Endonezya'da kızı Jumantri'nin yatakta ölü bulunmasının ardından damadından şüphelenen adam, "Damadımın cinsel organı çok büyük. Kızımın katili damadımdır" iddiasında bulundu. Karakola götürülen damat, polise, ailesine ve köydeki yetkililere cinsel organını göstermek zorunda kaldı.

Böyle dava görülmedi: “Damadımın cinsel organı kızımı öldürdü”

Endonezya’nın Probolinggo kenti Jumantri isimli genç kadının gizemli ölümünü ve açılan soruşturmayı konuşuyor… Olay Jumantri isimli genç kadının yatakta ölmesiyle başladı. Kızını yatakta cansız bir biçimde bulan 55 yaşındaki babası Nedi Sito, damadının suçlu olduğunu söyleyerek bir soruşturma açılmasını istedi.

Soruşturma derinleşince acılı baba damadının cinsel organının boyunun aşırı büyük olduğunu söyleyerek, cinsel birleşme sırasında kızının ölmüş olabileceğini söyledi. Yerel polise bildiklerini anlatan adamın iddiası üzerine Barsah isimli damat gözaltına alındı.

Genç kadının ölümünden sadece 2 hafta sonra gözaltına alınan adam cinsel organını göstermek zorunda kaldı. Soruşturma kapsamında Barsah cinsel organını polise, ailesine ve köyde yaşayan yetkililere gösterdi. Fakat soruşturma kapsamında adamın masum olduğu ortaya çıktı.

STANDART ASYALI BOYUTU

Yerel basına açıklama yapan yetkililer cinsel organın boyutlarının normal olduğunu açıkladı. Detik Today gazetesine konuşan Probolinggo Polis Karakolu’nun Suç Soruşturma Birimi’nin başındaki isim olan Riyanto, “Doğrudan yaptığımız incelemeler sonucunda cinsel organın aşırı büyük olmadığını ve standart Asyalı erkek boyutlarında olduğunu tespit ettik. Dolayısıyla genç kadının babası Barsah hakkındaki suçlamaları geri çekti ve taraflar birbirlerinden özür diledi” ifadesini kullandı.

Yetkililer, genç kızın ölüm sebebinin epilepsi olduğunu açıkladı. Nedi Sito, kızının 14 yaşından beri epilepsiyle mücadele ettiğini söyledi.

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