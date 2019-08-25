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Böyle düğün görülmedi! Herkes şaşkına döndü

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 25.08.2019 17:19 | Son Güncelleme

Bursa'nın İznik ilçesinde, düğün öncesi, damat Uğur Hıştıroğlu'na, arkadaşları tarafından yapılan şakalar, görenleri hem şaşırttı hem güldürdü. Boynuna öküz çanı takılan Hıştıroğlu, el arabasına bindirilip sokak sokak gezdirildi.

Böyle düğün görülmedi! Herkes şaşkına döndü

İznik'te Duygu Ülker (26) ile evlenen Uğur Hıştıroğlu'na (30), düğün töreni öncesinde, arkadaşları eğlence hazırladı. Eğlencede damata yapılan şakalar ise görenleri şaşkına çevirdi. Başında onlarca yumurta kırılan damadın boynuna öküz çanı takılarak dans ettirildi. Daha sonra el arabasına bindirilen damat, sokak sokak gezdirildi.

Bununla yetinmeyen arkadaşları, damat Uğur Hıştıroğlu'na şalvar giydirip, ip atlattı. Son olarak ağzına emzik verilen Hıştıroğlu, başına örtü bağlanarak gelin evine uğurlandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
bursa iznik

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