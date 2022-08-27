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Böyle evlilik sözleşmesi görülmedi! ''Eğer aldatırsa...''

27.08.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok'ta @SalamiiQueen kullanıcı adıyla bilinen Chaylene Martinez isimli genç kadın, paylaştığı bir gönderi ile kısa sürede viral oldu. Yeni nişanlanan Martinez, 7 milyondan fazla izleme alan videosunda müstakbel eşine yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme imzalattığını ve eğer kendisini aldatırsa ömür boyu faturalarını ödemek zorunda kalacağını açıkladı.

Böyle evlilik sözleşmesi görülmedi! ''Eğer aldatırsa...''

Şaşkına çeviren paylaşımında "Nişanlım yasal bir belge imzaladı ve beni aldatırsa ömür boyu faturalarımı ödemesi gerektiğini noter tarafından tasdik ettirdik" diye açıklayan genç kadın gönderisiyle büyük ilgi topladı. ABD'nin Boise, Idaho bölgesinde yaşayan Martinez, ''Beni aldatırsa s..... demektir. Ya çok zekiyim ya da deliyim, bilmiyorum.'' diye konuştu.

''İLHAM VERİCİ''

belge

Birçok kullanıcı genç kadının sadakat anlaşmasını alkışladı ve ilham verici olduğunu savundu. Bir takipçisi belgeyi onlarla da paylaşmasını istediğinde Martinez evrakların detaylarını paylaşamayacağını çünkü bunun kendi ilişkilerine özgü ve özel olduğunu söyledi.

GÜVENMEKTE ZORLANIYOR

evrak

Özellikle maddiyat anlamında güven sorunları yaşadığını açıklayan genç kadın, ''Artık nişanlıyız. Finansal olarak, birlikte bir şeyler yapıyoruz ve de hesaplıyoruz. Bu yüzden hem bazı belgeler hem de anlaşmalar yapıp birlikte imzalamamızın harika bir fikir olacağını düşündük." diye açıkladı.

''KÜÇÜK ŞİRİN BİR JEST''

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Maddiyatla ilgili belgeleri hazırlarken, nişanlısının kendi isteğiyle ve mutlu bir şekilde aldatmaya ilişkin bu maddeyi dahil etmek istediğini söyleyen Martinez, ''Bence süper romantik, ve de sevimli. Yaptığı küçük şirin bir jestti.'' dedi.

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tiktok
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