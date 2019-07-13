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Böyle hırsızlık görülmedi! Mağazadan 2 bin liralık ilişki oyuncağı çaldı!

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 13.07.2019 07:48 | Son Güncelleme

Avustralya'daki Queensland eyaletinde yaşanan hırsızlık olayı 'pes' dedirtti. Dövmeli hırsız ilişki oyuncaklarının satıldığı bir mağazaya girip 300 pound yani 2 bin 150 lira değerindeki ürünü çaldı. İşte Queensland polisi tarafından sosyal medya hesabında paylaşılan o ilginç olay.

Böyle hırsızlık görülmedi! Mağazadan 2 bin liralık ilişki oyuncağı çaldı!

Mağazaya giren bir adam, satış görevlisine ‘cinsel ilişki oyuncakları’na bakmak istediğini söyledi.

Neredeyse bütün vücudu dövme kaplı şüpheli, görevlinin dikkatini başka noktaya verdiği sırada toplam değeri iki yüz seksen euro olan üç cinsel ilişki oyuncağını çalarak kayıplara karıştı.

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Aynı şüpheli yakın zamanda biri üç yüz doksan diğeri yüz yirmi beş euro değerindeki iki telefonu çaldı. Queensland polisi, yine aynı kişiyi birkaç hafta önce gerçekleşen iki araba hırsızlığı için de sorgulamak istiyor.

Queensland polisi, yine aynı kişiyi birkaç hafta önce gerçekleşen iki araba hırsızlığı için de sorgulamak istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
hırsız avustralya

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