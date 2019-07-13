Böyle hırsızlık görülmedi! Mağazadan 2 bin liralık ilişki oyuncağı çaldı!

Mağazaya giren bir adam, satış görevlisine ‘cinsel ilişki oyuncakları’na bakmak istediğini söyledi.

Neredeyse bütün vücudu dövme kaplı şüpheli, görevlinin dikkatini başka noktaya verdiği sırada toplam değeri iki yüz seksen euro olan üç cinsel ilişki oyuncağını çalarak kayıplara karıştı.

Aynı şüpheli yakın zamanda biri üç yüz doksan diğeri yüz yirmi beş euro değerindeki iki telefonu çaldı. Queensland polisi, yine aynı kişiyi birkaç hafta önce gerçekleşen iki araba hırsızlığı için de sorgulamak istiyor.

Queensland polisi, yine aynı kişiyi birkaç hafta önce gerçekleşen iki araba hırsızlığı için de sorgulamak istiyor.

