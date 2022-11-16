Böyle vahşet görülmedi! Dört üniversite öğrencisi canice katledildi: Evin duvarlarından 'kan sızıyordu'

Pazar günü alınan isimsiz bir ihbar üzerine olay yerine gelen polisler, dört üniversite öğrencisi, 20 yaşındaki Ethan Chapin, 21 yaşındaki Madison Mogen, 20 yaşındaki Xana Kernodle ve 21 yaşındaki Kaylee Goncalves, Idaho'da kampüsünün kasabasında bulunan evlerinde ölü buldular.

ÇOK AZ BİLGİ EDİNİLDİ

Moskova Polis Departmanı, henüz tutuklama yapılmadığını, ancak Idaho Eyalet Polisi ve diğer Eyalet ve Federal yasa uygulama ortaklarından müfettişlerin onlara yardım ettiğini söyledi. Müfettişlerin tüm ipuçlarını takip ederek olayla ilgili araştırmalarına devam ettikleri bildirilirken, trajik olayla ilgili çok az bilgi olduğu açıklandı.

BIÇAKLI BİR SALDIRI OLMASI MUHTEMEL

Polis memurları, olay mahallinin korkunç haline dikkat çekerken cinayetlerin bir bıçaklı saldırının sonucu olduğunu öngördüler. ancak bu hafta içinde tamamlanması beklenen otopsilerin, kurbanların nasıl öldürüldüğü hakkında daha fazla bilgi sağlayabileceğine inanılıyor.

FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Olaydan hemen önce Goncalves, sosyal medyada bir evin verandasında dört arkadaşıyla kol kola durduklarını gösteren bir fotoğraf paylaştı. Goncalves'in ailesi, kızlarının Teksas'ta yeni bir teknoloji işine başlayacağını ve yol gezilerine çıkmak için yeni bir araba satın aldığını söyledi. Aile, "Bizim için savaşmayı, gerçeği ve adaleti talep etmeyi asla bırakmadı, biz de durmayacağız" dedi.

DERSLER İPTAL EDİLDİ

Kurbanlara saygı nedeniyle Pazartesi günü üniversitede dersler iptal edildi ve öğrencilere danışmanlar sağlandı. Üniversite Başkanı Scott Green, "Bu büyüklükte bir olayın geride kalanlar üzerinde anlaşılır bir şekilde önemli etkileri olabilir. Bir araya gelmeli ve birbirimizi iyileştirmeliyiz" diye konuştu.



