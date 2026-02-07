Böyle yiyen hasta olmuyor! Yumurtanın faydasını iki katına çıkaran yöntem

Mutfağın en çok tercih edilen ve en besleyici gıdalarından biri olan yumurta, harika bir protein kaynağıdır. A, D ve B vitaminleri, mineraller ve birçok faydalı bileşenleri içeren bu süper besin ancak doğru bir şekilde tüketildiğinde bağışıklık sisteminizi güçlendirir, hastalıklara karşı koruma sağlar.

YUMURTANIN BESİN DEĞERLERİ

Yumurta protein, vitamin (özellikle A, D ve B vitaminleri), mineraller (fosfor, selenyum, çinko) ve sağlıklı yağlar açısından zengin bir gıda. Aynı zamanda yumurtanın sarısı, choline gibi beyin sağlığını destekleyen bileşenler içeriyor.

Protein açısından da yumurta pişirme yöntemi fark ediyor.Pişmiş yumurtanın proteinleri vücut tarafından daha kolay emiliyor ve sindirimi artıyor.

DOĞRU PİŞİRME YÖNTEMİ FAYDALARINI ARTIRIYOR

Haşlanmış yumurta: En sağlıklı yöntemlerden biri olarak kabul ediliyor. Ancak yumurtanın uzun süre haşlanmaması bunun yerine hafif kayısı kıvamında kalması protein emilimini artırıyor ve vücuda faydalı bileşenlerin çözünürlüğünü yükseltiyor. Hafif kayısı kıvamındaki yumurtanın beyazı tam pişiyor sarısı akışkan kalıyor ve bu sayede yumurtanın besin değerleri tam korunmuş oluyor.

Poşe (suda pişirme): Poşe yumurta, yağ gerektirmediği için kalori kontrolü sağlayan bir yöntem. Ayrıca bu pişirme tarzı, yumurta besinlerinin daha dengeli korunmasına yardımcı oluyor.

Düşük ısıda pişirme: Yüksek ısıyla uzun süre pişirmek vitamin kaybına neden olabilir. Kısa süreli orta ateşte pişirme, hem besinlerin korunmasını sağlar hem de lezzeti artırır.

SAKIN BÖYLE PİŞİRMEYİN

Yumurtayı tavada yüksek ateşte pişirmeniz tavsiye edilmiyor. Yüksek ateşte, yumurtanın kızarması tüm besin değerlerinin tükenmesine neden olabiliyor.