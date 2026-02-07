YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Böyle yiyen hasta olmuyor! Yumurtanın faydasını iki katına çıkaran yöntem

Beslenme uzmanlarına göre yumurta, pişirme şekli doğru seçildiğinde besin değerini daha iyi koruyor ve sağlık faydalarını artırıyor. Yanlış yöntemler ise hem besin kaybına hem de zararlı etkilere yol açabiliyor. Peki yumurtanın faydasını katlayan pişirme yöntemi nedir, hangi pişirme tekniğinden uzak durulmalı? İşte detaylar...

Böyle yiyen hasta olmuyor! Yumurtanın faydasını iki katına çıkaran yöntem
Gökçen Kökden

Mutfağın en çok tercih edilen ve en besleyici gıdalarından biri olan yumurta, harika bir protein kaynağıdır. A, D ve B vitaminleri, mineraller ve birçok faydalı bileşenleri içeren bu süper besin ancak doğru bir şekilde tüketildiğinde bağışıklık sisteminizi güçlendirir, hastalıklara karşı koruma sağlar.

YUMURTANIN BESİN DEĞERLERİ

Böyle yiyen hasta olmuyor! Yumurtanın faydasını iki katına çıkaran yöntem 1

Yumurta protein, vitamin (özellikle A, D ve B vitaminleri), mineraller (fosfor, selenyum, çinko) ve sağlıklı yağlar açısından zengin bir gıda. Aynı zamanda yumurtanın sarısı, choline gibi beyin sağlığını destekleyen bileşenler içeriyor.

Protein açısından da yumurta pişirme yöntemi fark ediyor.Pişmiş yumurtanın proteinleri vücut tarafından daha kolay emiliyor ve sindirimi artıyor.

DOĞRU PİŞİRME YÖNTEMİ FAYDALARINI ARTIRIYOR

Böyle yiyen hasta olmuyor! Yumurtanın faydasını iki katına çıkaran yöntem 2

Haşlanmış yumurta: En sağlıklı yöntemlerden biri olarak kabul ediliyor. Ancak yumurtanın uzun süre haşlanmaması bunun yerine hafif kayısı kıvamında kalması protein emilimini artırıyor ve vücuda faydalı bileşenlerin çözünürlüğünü yükseltiyor. Hafif kayısı kıvamındaki yumurtanın beyazı tam pişiyor sarısı akışkan kalıyor ve bu sayede yumurtanın besin değerleri tam korunmuş oluyor.

Poşe (suda pişirme): Poşe yumurta, yağ gerektirmediği için kalori kontrolü sağlayan bir yöntem. Ayrıca bu pişirme tarzı, yumurta besinlerinin daha dengeli korunmasına yardımcı oluyor.

Düşük ısıda pişirme: Yüksek ısıyla uzun süre pişirmek vitamin kaybına neden olabilir. Kısa süreli orta ateşte pişirme, hem besinlerin korunmasını sağlar hem de lezzeti artırır.

SAKIN BÖYLE PİŞİRMEYİN

Böyle yiyen hasta olmuyor! Yumurtanın faydasını iki katına çıkaran yöntem 3

Yumurtayı tavada yüksek ateşte pişirmeniz tavsiye edilmiyor. Yüksek ateşte, yumurtanın kızarması tüm besin değerlerinin tükenmesine neden olabiliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kontrollü kullanıldığında şifa yanlış kullanıldığında sessiz bir zehir!Kontrollü kullanıldığında şifa yanlış kullanıldığında sessiz bir zehir!
Kuver ücreti yasaklandı ama menü fiyatları arttı!Kuver ücreti yasaklandı ama menü fiyatları arttı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yumurta beslenme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Galatasaray'dan peş peşe transfer duyuruları! Önce Armando Güner sonra Boey...

Galatasaray'dan peş peşe transfer duyuruları! Önce Armando Güner sonra Boey...

Nagehan Alçı Habertürk'ten kovuldu mu? "Tazminatımı alıp..."

Nagehan Alçı Habertürk'ten kovuldu mu? "Tazminatımı alıp..."

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

"Saatli bombadır" diyerek uyardı! Mert Başaran'dan ezber bozan sözler

"Saatli bombadır" diyerek uyardı! Mert Başaran'dan ezber bozan sözler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.