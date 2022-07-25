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Böyle zalimlik görülmedi! Çarptıkları yetmezmiş gibi bir de...

25.07.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York Şehri Polis Departmanı tarafından Pazar günü yayınlanan rahatsız edici bir video, izleyenleri şoke etti. Kendisine bir arabanın çarpması üzerine yola fırlayan bir adamın hayatta kalma mücadelesi verdiği anlarda yerde yatarken, aracın içindeki adamlar tarafından soyulduğunu gösteren görüntüler herkesi dehşete düşürdü.

39 yaşındaki ismi verilmeyen adam, Cumartesi günü sabah 6.40 sıralarında siyah, dört kapılı bir araç kendisine çarptığında Bronx'ta 898 Doğu 169. Cadde'de kaldırımda yürüyordu. Paylaşılan görüntüler, talihsiz adamın sokağa inmeden önce çarpmanın etkisiyle havaya fırladığını gösterdi.

KRİTİK DURUMDA

KALDIRIM

Polisler, kendisine çarpan aracın içinde bulunan iki kişinin, daha sonra inip ceplerini karıştırarak kurbanın eşyalarını aldığını söyledi. Acil durum ekibinin kritik durumda olduğunu bildirdiği talihsiz adamın Lincoln Hastanesi'nde tedavi gördüğü aktarıldı.

POLİSLER ÇAĞRIDA BULUNDU

New York Şehri Polis Departmanı, iki soyguncunun ve aracın içinde onlarla olan üçüncü kişinin eşkallerini tanımladı. Olaya ilişkin araştırmalar sürerken ekipler, bilgisi olan herkese kendilerine ulaşmaları için çağrıda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
abd
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