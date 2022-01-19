Böylesi daha hafif ve lezzetli: Meyveli profiterol tarifi

Profiterol, pataşu adı verilen su, un, tereyağı ve yumurtayla yapılan minik hamur toplarının içine krema dolgusu doldurulup üzerlerine de çikolata sosu dökülerek yapılan enfes bir tatlı. Sizlere hem profiterol hem meyvelerin vermiş olduğu ferahlığı ve hafifliği bir araya getiren harika bir tarif veriyoruz. Gelin, birlikte inceleyim.

MEYVELİ PROFİTEROL TARİFİ

MALZEMELER

HAMURU İÇİN

3 yumurta

1,5 su bardağı su

1,5 su bardağı un

6 yemek kaşığı tereyağı

Çay kaşığının ucuyla tuz

KREMASI İÇİN

300 ml süt

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı un

1,5 yemek kaşığı buğday nişastası

1 çay bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

150 gram çilek ya da dilediğiniz diğer meyvelerden (frambuaz, ahududu gibi)

SOSU İÇİN

50 gram bitter çikolata

Yarım su bardağı krema

SÜSLEMEK İÇİN

50 gram bitter çikolata

250 gram çilek ya da farklı bir meyve

HAZIRLANIŞI