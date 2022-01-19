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Böylesi daha hafif ve lezzetli: Meyveli profiterol tarifi

19.01.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem hafif hem leziz bir profiterol tarifi isteyenler için harika bir önerimiz var! Meyveli profiterol tarifi tam sizlere göre! Hazırlaması uzun sürer diye düşünenler ama tadınca vazgeçemeyenler için bu tarifi hazırlayıp, yanına kahve alarak bir film izlerken dinlenmeyi öneriyoruz. İşte sizler için hazırladığımız meyveli profiterol tarifi.

Böylesi daha hafif ve lezzetli: Meyveli profiterol tarifi

Profiterol, pataşu adı verilen su, un, tereyağı ve yumurtayla yapılan minik hamur toplarının içine krema dolgusu doldurulup üzerlerine de çikolata sosu dökülerek yapılan enfes bir tatlı. Sizlere hem profiterol hem meyvelerin vermiş olduğu ferahlığı ve hafifliği bir araya getiren harika bir tarif veriyoruz. Gelin, birlikte inceleyim.

MEYVELİ PROFİTEROL TARİFİ

MALZEMELER

HAMURU İÇİN

  • 3 yumurta

  • 1,5 su bardağı su

  • 1,5 su bardağı un

  • 6 yemek kaşığı tereyağı

  • Çay kaşığının ucuyla tuz

KREMASI İÇİN

  • 300 ml süt

  • 1 adet yumurta sarısı

  • 1 yemek kaşığı un

  • 1,5 yemek kaşığı buğday nişastası

  • 1 çay bardağı toz şeker

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 150 gram çilek ya da dilediğiniz diğer meyvelerden (frambuaz, ahududu gibi)

SOSU İÇİN

  • 50 gram bitter çikolata

  • Yarım su bardağı krema

SÜSLEMEK İÇİN

  • 50 gram bitter çikolata

  • 250 gram çilek ya da farklı bir meyve

HAZIRLANIŞI

  • Hamurunu hazırlamak için 1,5 su bardağı suyu, tereyağı ve tuzu bir tencereye alın ve karıştırın.

  • Tereyağı eriyince elediğiniz unu yavaş yavaş ekleyin ve hamur kıvam alana kadar karıştırarak pişin.

  • Katı bir kıvam alan hamuru ocaktan alın ve oda sıcaklığında soğutun.

  • Hamurunuz soğuyunca 3 adet yumurtayı tek tek kırıp hamura ekleyin ve mikserle karıştırın.

  • Yumuşak bir kıvam alan hamurunuzu sıkma torbasına koyup yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine aralıklı olacak şekilde sıkın.

  • Önceden ısıttığınız 180 derecelik fırında yaklaşık 25 dakika fırının kapağını açmadan pişirin.

  • Dilimlediğiniz çilekleri ya da dilediğiniz meyveyi mutfak robotu yardımıyla püre şekline getirin.

  • Bir tencereye un, süt, yumurta sarısı, toz şeker ve buğday nişastasını alın ve krema kıvamında olana kadar çırpıcı ile sürekli karıştırarak kaynatın.

  • Meyve püresini ve tereyağını kremaya katın ve biraz daha pişirin.

  • Sosu için çikolatayı kırın ve biraz krema ekleyerek benmari usulü eritin.

  • Pişirdiğiniz profiterol hamurları ılıdıktan sonra bir bıçak ile ortasından ikiye ayırın. Meyveli krema dolgusunu krema torbası ile sıkarak hamurların iç kısımlarını doldurun.

  • Profiterol toplarını süslemek için üç dört parçaya böldüğünüz meyveleri üstlerine yerleştirin ve hazırladığınız çikolata sosunu üzerlerine gezdirin.

  • Süslemek için meyve ve rendelenmiş çikolata kullanabilirsiniz.

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