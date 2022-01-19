Böylesi daha hafif ve lezzetli: Meyveli profiterol tarifi

Profiterol, pataşu adı verilen su, un, tereyağı ve yumurtayla yapılan minik hamur toplarının içine krema dolgusu doldurulup üzerlerine de çikolata sosu dökülerek yapılan enfes bir tatlı. Sizlere hem profiterol hem meyvelerin vermiş olduğu ferahlığı ve hafifliği bir araya getiren harika bir tarif veriyoruz. Gelin, birlikte inceleyim.
MALZEMELER
HAMURU İÇİN
3 yumurta
1,5 su bardağı su
1,5 su bardağı un
6 yemek kaşığı tereyağı
KREMASI İÇİN
300 ml süt
1 adet yumurta sarısı
1 yemek kaşığı un
1,5 yemek kaşığı buğday nişastası
1 çay bardağı toz şeker
1 yemek kaşığı tereyağı
SOSU İÇİN
50 gram bitter çikolata
SÜSLEMEK İÇİN
50 gram bitter çikolata
HAZIRLANIŞI
Hamurunu hazırlamak için 1,5 su bardağı suyu, tereyağı ve tuzu bir tencereye alın ve karıştırın.
Tereyağı eriyince elediğiniz unu yavaş yavaş ekleyin ve hamur kıvam alana kadar karıştırarak pişin.
Katı bir kıvam alan hamuru ocaktan alın ve oda sıcaklığında soğutun.
Hamurunuz soğuyunca 3 adet yumurtayı tek tek kırıp hamura ekleyin ve mikserle karıştırın.
Yumuşak bir kıvam alan hamurunuzu sıkma torbasına koyup yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine aralıklı olacak şekilde sıkın.
Önceden ısıttığınız 180 derecelik fırında yaklaşık 25 dakika fırının kapağını açmadan pişirin.
Dilimlediğiniz çilekleri ya da dilediğiniz meyveyi mutfak robotu yardımıyla püre şekline getirin.
Bir tencereye un, süt, yumurta sarısı, toz şeker ve buğday nişastasını alın ve krema kıvamında olana kadar çırpıcı ile sürekli karıştırarak kaynatın.
Meyve püresini ve tereyağını kremaya katın ve biraz daha pişirin.
Sosu için çikolatayı kırın ve biraz krema ekleyerek benmari usulü eritin.
Pişirdiğiniz profiterol hamurları ılıdıktan sonra bir bıçak ile ortasından ikiye ayırın. Meyveli krema dolgusunu krema torbası ile sıkarak hamurların iç kısımlarını doldurun.
Profiterol toplarını süslemek için üç dört parçaya böldüğünüz meyveleri üstlerine yerleştirin ve hazırladığınız çikolata sosunu üzerlerine gezdirin.
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