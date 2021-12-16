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İçsiz köfte olur mu demeyin, böylesi de var: Yedikçe yemek isteyeceğiniz Adıyaman'a özel nefis yapıştırma tarifi

16.12.2021 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizin vazgeçilmez tatlarından olan köfte, her yörede etli veya etsiz, farklı çeşitleriyle karşımıza çıkıyor. Peki, daha önce hiç çerez tarzında bir köfte denediniz mi? Anadolu mutfağının çeşitli yöresel yemekleri arasında yerini alan, Adıyaman'a özel içsiz köfte veya diğer adıyla yapıştırma, çayın yanına ikram edebileceğiniz enfes bir atıştırmalık. Tarifi yazımızda.

İçsiz köfte olur mu demeyin, böylesi de var: Yedikçe yemek isteyeceğiniz Adıyaman'a özel nefis yapıştırma tarifi

Türk mutfağı, Anadolu'nun her bölgesine göre farklılık gösterebilen enfes köfte çeşitliliğiyle ünlü. Hemen herkesin damak tadına uygun, etli veya etsiz hazırlanan köfteler bulmak mümkün. Bu lezzetlerden biri de Adıyaman'da karşımıza çıkıyor. Kıyma ve bulgurun müthiş uyumuyla içsiz köfte veya yapıştırma, bölgeye özgü bir lezzet. Biz de evinde farklı tarifler denemeyi sevenler için enfes bir içsiz köfte tarifi hazırladık.

İÇSİZ KÖFTE (YAPIŞTIRMA) TARİFİ

MALZEMELER

  • 200 gram yağsız kıyma

  • 3 su bardağı köftelik bulgur

  • 2 yemek kaşığı un

  • 1 tatlı kaşığı pul biber

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 küçük kuru soğan

  • 1 adet orta boy haşlanmış patates

  • Tuz

  • Bulguru ıslatmak için 2 su bardağı kadar su (Oda sıcaklığında olmasına dikkat edin.)

HAZIRLANIŞI

  • 3 su bardağı köftelik bulguru derin bir kaba alın.

  • Üzerine bir miktar tuz serpin.

  • Islatmak için ayırdığınız 2 su bardağı suyu bulgurun üzerinde gezdirin.

  • Bulguru karıştırın ve 15 dakika kadar ıslanması için bekleyin.

  • 1 adet kuru soğanı incecik doğrayın veya rondodan geçirin.

  • Kıyma, un, pul biber, karabiber, soğan ve önceden haşladığınız patatesi ezerek bulgurla karıştırın.

  • Tarife patates eklemek köftenizi daha gevrek ve çıtır bir hale getirecek. Eklemek istemezseniz buzdolabında bekleme süresi kısalabilir.

  • İsteğe göre 1 tatlı kaşığı pul biber ekleyebilirsiniz.

  • Köfteyi sakız kıvamına gelip birbirini iyice tutana kadar yoğurun.

  • Köfteyi yoğururken arada azar azar su ekleyin.

  • Ancak köftenin çok cıvık olmamasına dikkat edin. Aksi takdirde köfteniz yağda pişirirken dağılır.

  • Kıvamı hazır hale gelen köftenizi cevizden az büyük olacak şekilde küçük toplar haline getirin.

  • Topları yuvarlayarak yassılaştırın.

  • Bütün köfteler aynı şekilde yassılaştırıldıktan sonra, bol yağda kızartın.

  • Köftelerinizi servis tabağına alın. Yanına dilediğiniz miktarda marul, limon gibi ürünler ekleyebilirsiniz.

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içli köfte tarifi
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