İçsiz köfte olur mu demeyin, böylesi de var: Yedikçe yemek isteyeceğiniz Adıyaman'a özel nefis yapıştırma tarifi

Türk mutfağı, Anadolu'nun her bölgesine göre farklılık gösterebilen enfes köfte çeşitliliğiyle ünlü. Hemen herkesin damak tadına uygun, etli veya etsiz hazırlanan köfteler bulmak mümkün. Bu lezzetlerden biri de Adıyaman'da karşımıza çıkıyor. Kıyma ve bulgurun müthiş uyumuyla içsiz köfte veya yapıştırma, bölgeye özgü bir lezzet. Biz de evinde farklı tarifler denemeyi sevenler için enfes bir içsiz köfte tarifi hazırladık.

İÇSİZ KÖFTE (YAPIŞTIRMA) TARİFİ

MALZEMELER

200 gram yağsız kıyma

3 su bardağı köftelik bulgur

2 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 küçük kuru soğan

1 adet orta boy haşlanmış patates

Tuz

Bulguru ıslatmak için 2 su bardağı kadar su (Oda sıcaklığında olmasına dikkat edin.)

HAZIRLANIŞI