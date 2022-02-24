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Böylesi hem daha hızlı hem daha pratik: Misafirlerinize parmaklarını ısırtacak tavada muzlu kek tarifi

24.02.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Ben kekin her türlüsünü severim." diyenlere özel, tavada muzlu kek tarifiyle geliyoruz! Fırınla uğraşmak istemediğiniz zamanlarda tavada kolayca pişirebileceğiniz muzlu kek, her evde bulunan malzemeleri ve pratik yapım tekniği ile size zahmetsiz bir lezzet sunacak. Peki, basit ve lezzetli muzlu kek tavada nasıl yapılır?

Böylesi hem daha hızlı hem daha pratik: Misafirlerinize parmaklarını ısırtacak tavada muzlu kek tarifi

Günümüzde hızla akan zamana yetişmek zor oluyor. Fırını açmak, ısıtmak ve tepsi yıkamak epey vakit alıyor. Haliyle keklerin nasıl daha hızlı ve pratik bir şekilde pişirilebileceğine dair alternatif yöntemler aranıyor. Böyle durumlarda ise keki tavada pişirmek, akla gelen ilk seçeneklerden biri oluyor. Sevdiğiniz meyvelerle kolaylıkla yapabileceğiniz tava keki, mis gibi kokusu ve tadı damakta kalan lezzetiyle herkesi kendine hayran bırakıyor. Peki, siz de tavada muzlu kek yapmaya ne dersiniz?

TAVADA MUZLU KEK TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 çay bardağı süt

  • Yarım çay bardağı toz şeker

  • Yarım çay bardağı damla çikolata

  • Yarım çay bardağı sıvı yağ

  • 1 adet yumurta

  • 1 paket vanilya

  • Yarım paket kabartma tozu

  • 1 su bardağı un

  • 2 adet muz

  • İsteğe göre kıyılmış fıstık, ceviz, fındık

HAZIRLANIŞI

  • Şeker ve yumurtayı güzelce çırpın.

  • Yağı ve sütü ilave ederek karıştırın.

  • Unun yarısını, kabartma tozunu ve vanilyayı ilave edip karıştırın.

  • Kek hamurunun kıvamını yakalaması için gerekirse kalan unu ekleyip karıştırın.

  • Tavayı yağlayıp muz dilimlerini boşluk kalmayacak şekilde dizin ve 1 tatlı kaşığı toz şekeri dilimlerin üzerinde gezdirin.

  • Muzların üzerine hamurunuzu yayın.

  • Üzerine damla çikolataları ya da fıstık, ceviz, fındık gibi malzemeleri ilave edin.

  • Bu malzemelerin tavaya temas edip yanmamasına dikkat etmelisiniz. Bunun için malzemeleri hamurun kenarlarına değil, orta kısımlarına dizmelisiniz.

  • Ocağı önce orta ateşte yakın ve tavayı ocağa koyun.

  • Kekin her tarafını pişirebilmek için tavanın ağzını kapatın.

  • 5 dakika sonra ocağın altını kısın ve yaklaşık 25 dakika kapağı hiç açmadan kekinizi pişirmeye devam edin.

  • 25 dakikanın sonunda kapağı açın ve kürdan batırarak hamurun pişip pişmediğini kontrol edin.

  • Kürdana hamur yapışırsa 5 dakika daha ağzı kapalı olarak kısık ateşte pişirin.

  • Bu sürenin sonunda ocağı söndürün, tavanın kapağını açın ve tavayı ıslak bir bezin üzerine bırakarak kekin ılımasını sağlayın.

  • Ilıyan tavanın ağzına geniş bir servis tabağını kapatıp tavayı ters çevirin.

  • Muzlu tarafını çevirdiğiniz karamelize kekin üzerine pudra şekeri veya tarçın serpebilirsiniz. Afiyet olsun!

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kek tarifi
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