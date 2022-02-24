Böylesi hem daha hızlı hem daha pratik: Misafirlerinize parmaklarını ısırtacak tavada muzlu kek tarifi

Günümüzde hızla akan zamana yetişmek zor oluyor. Fırını açmak, ısıtmak ve tepsi yıkamak epey vakit alıyor. Haliyle keklerin nasıl daha hızlı ve pratik bir şekilde pişirilebileceğine dair alternatif yöntemler aranıyor. Böyle durumlarda ise keki tavada pişirmek, akla gelen ilk seçeneklerden biri oluyor. Sevdiğiniz meyvelerle kolaylıkla yapabileceğiniz tava keki, mis gibi kokusu ve tadı damakta kalan lezzetiyle herkesi kendine hayran bırakıyor. Peki, siz de tavada muzlu kek yapmaya ne dersiniz?

TAVADA MUZLU KEK TARİFİ

MALZEMELER

1 çay bardağı süt

Yarım çay bardağı toz şeker

Yarım çay bardağı damla çikolata

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 paket vanilya

Yarım paket kabartma tozu

1 su bardağı un

2 adet muz

İsteğe göre kıyılmış fıstık, ceviz, fındık

HAZIRLANIŞI