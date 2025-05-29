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Böylesi ilk kez görüldü! Her 44 dakikada bir sinyal gönderiyor! Uzaydaki esrarengiz gizem...

NASA'nın Chandra X-ışını Teleskobu, daha önce benzeri görülmemiş cisim keşfetti. Aynı anda hem radyo dalgaları hem de X-ışınları yayan cisim her 44 dakikada bir sinyal veriyor. Bilim dünyası ise bu esrarengiz gök cismini çözmeye çalışıyor.

Böylesi ilk kez görüldü! Her 44 dakikada bir sinyal gönderiyor! Uzaydaki esrarengiz gizem...

Yaklaşık 15 bin ışık yılı uzaklıkta, Samanyolu galaksisi içinde yer alan ve ASKAP J1832-0911 olarak adlandırılan cisim, her 44 dakikada bir, yaklaşık iki dakika süren bir ışınım patlaması yayıyor.

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ASKAP J1832−0911 adı verilen bu gökcismi, Avustralya’daki Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) radyo teleskobuyla ve NASA’nın Chandra X-ışını Gözlemevi ile yapılan ortak gözlemler sayesinde tespit edildi. Keşif ekibinin lideri, Curtin Üniversitesi’nden araştırmacı Zieng (Andy) Wang, yaptığı açıklamada “Bu nesne, daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor” dedi. LPT’lerin ilk olarak 2022 yılında keşfedildiğini belirten araştırmacılar, bugüne kadar 10 farklı LPT tespit edildiğini ancak ASKAP J1832-0911’in hepsinden farklı olduğunu vurguluyor.

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NE OLDUĞU TAM ÇÖZÜLEMEDİ

Araştırmacılar, ASKAP J1832-0911’in büyük olasılıkla bir ölü yıldız olduğunu düşünüyor. Ancak bu yıldızın yoğun manyetik alana sahip bir nötron yıldızı (magnetar) mı yoksa bir çift yıldız sistemindeki beyaz cüce mi olduğu hâlâ net değil. Bilim insanları, bu olağanüstü davranışların sadece ASKAP J1832-0911’e özgü olmadığını, benzer şekilde davranan başka LPT’lerin de evrende mevcut olabileceğini düşünüyor. Bilim insanları bu cismin gizemini çözmeye çalışıyor.

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