Mynet Trend

Böylesi ne gürüldü, ne duyuldu! Giren herkes bunu yapıyor, ücreti 1.40 TL

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
İLGİNÇ HABERLER  | 17.02.2019 11:53 | Son Güncelleme

Bursa'da tarihi surlarda bulunan bir kafenin tuvaleti, farklı konseptiyle dikkat çekiyor. Saç düzleştirici, fön makinesi, makyaj malzemesi ve ayakkabı fırçası gibi çeşitli alet ve malzemeler bulunan tuvaleti kullananlar, duvarlara not, hatıra defterine de düşüncelerini yazabiliyor.

Böylesi ne gürüldü, ne duyuldu! Giren herkes bunu yapıyor, ücreti 1.40 TL

Bursa tarihi surlarda bulunan bir kafedeki tuvalet, ilginç konsepti ve müşterilerine sunduğu hizmetle dikkat çekiyor. Kullanabilmek için 1 lira 40 kuruş ödeyen kişiler, içeride saç düzleştirici, fön makinesi, makyaj malzemesi, ayakkabı fırçası gibi çeşitli hizmetlerden yararlanabiliyor. Müşteriler ayrıca duvarlara duygu ve düşüncelerini yansıtan not bırakabiliyor ya da hatıra defterini düşüncelerini yazabiliyor. Tuvaleti kullananlar, diğer müşterilerin yazdığı notları, özlü sözleri okuma fırsatı buluyor.

Tuvaletin işletmecisi Can Mert Filiz (26), "Burada müşterilerimizin kullanabileceği her şey var. Saç düzleştiricisi, fön makinesi, makyaj malzemesi, ıslak mendil gibi her şey mevcut. İçeri giren arkadaşlar hatıra olarak not bırakıyorlar, biz de bu notlar aracılığıyla birçok arkadaşımızdan teşekkür alıyoruz. En çok da sevgililerinin isimlerini yazıp tarih atanlar oluyor. Biz ilk önce yeşil çam hatırası astık, bir gün bir müşterimiz onun üzerine not bırakmış, onun üstüne birkaç müşteri daha not bıraktıktan sonra biz oluruna bıraktık, şimdi gelen müşteriler not bırakıyor. Biz de bunu geliştirerek hatıra defteri yaptık, ilgi gördü ve 3 hatıra defteri doldu. Tuvaleti kullanan arkadaşlar ihtiyaçlarını gördükten sonra önerilerini deftere döküp bize daha çok yardımcı olmaya çalışıyorlar" dedi.

--13325151

--13325149

--13325147

Kaynak: DHA

PARTNERO dünyanın en çekici pilotuO dünyanın en çekici pilotu
Kiraladığı eskorttan öyle bir şey istedi ki... Kiraladığı eskorttan öyle bir şey istedi ki...
77 model aracı bu hale getirdiler77 model aracı bu hale getirdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa tuvalet

En Çok Okunan Trend Haberler

Türkiye semalarında görüldü! Kentte herkes aynı soruyu sordu

Türkiye semalarında görüldü! Kentte herkes aynı soruyu sordu

AVM savaş alanına döndü: Yaralılar var

AVM savaş alanına döndü: Yaralılar var

Tedavisi yok! Ölü sayısı gittikçe artıyor!

Tedavisi yok! Ölü sayısı gittikçe artıyor!

Korkunç olay! 'Bacağından bir parçanın koptuğunu anlayamadık'

Korkunç olay! 'Bacağından bir parçanın koptuğunu anlayamadık'

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Otoyolda akılalmaz görüntü! Trafikte öyle bir şey yaptı ki…

Otoyolda akılalmaz görüntü! Trafikte öyle bir şey yaptı ki…

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Kadın polislerin seksi videosu ülkeyi karıştırdı

Kadın polislerin seksi videosu ülkeyi karıştırdı

Program sunucusunu zorla öpen vekil istifa etti!

Program sunucusunu zorla öpen vekil istifa etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2 saatliğine kiraladığı eskort kadına yaptığı istekle olay olan adam...

Kiraladığı eskorttan öyle bir şey istedi ki...

77 model Torosu paletli kar aracına dönüştürdüler

77 model aracı bu hale getirdiler

İnsan parçalarına kavanozlara koyan ve satan korkunç dükkan...

Tüyleri diken diken ediyor! Ceninleri kavanozlayıp...

Asansörde hamile kadına yapılan iğrenç saldırıya sosyal medyada tepki yağdı!

Asansörde hamile kadına yapılan iğrenç saldırı

Hırsızlara canı pahasına böyle direndi

Hırsızlara canı pahasına böyle direndi

Suriyeli gencin motosiklet ile ölümle dansı

Ölüme meydan okudu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.